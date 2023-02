Španielsko pošle Ukrajine šesť tankov Leopard

Madrid 22. februára (TASR) - Španielsko pošle šesť svojich tankov Leopard nemeckej výroby Ukrajine, aby jej pomohli v boji proti Rusku. V stredu to oznámila španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. TASR informuje podľa správy AFP.



Týchto šesť tankov sa v súčasnosti opravuje a Španielsko môže poslať Ukrajine ďalšie Leopardy, "ak to bude potrebné a ak naši spojenci o to požiadajú", dodala ministerka v parlamente v Madride.