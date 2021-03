Španielsko povolí cestujúcim z Británie vstup na svoje územie

Madrid 23. marca (TASR) - Španielsko od 30. marca povolí cestujúcim z Británie vstup na svoje územie a zruší tak opatrenia, ktoré pre nich platili od decembra v snahe zastaviť šírenie nových variantov koronavírusu. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie hovorkyne vlády Maríe Jesús Monterovej.



Vláda v Madride sa tak rozhodla vzhľadom na rýchle tempo očkovania v Spojenom kráľovstve. Aspoň prvú dávku vakcíny proti koronavírusu tam už totiž podľa vládnych údajov dostalo takmer 28 miliónov ľudí, čo je viac než polovica dospelej populácie krajiny.



Obmedzenia pri vstupe do Španielska týkajúce sa cestujúcich z Brazílie a Juhoafrickej republiky (JAR) však v snahe obmedziť šírenie nových variantov koronavírusu SARS-CoV-2 vláda predĺžila do 13. apríla.



Od 22. decembra mohli z Británie do Španielska cestovať letecky a po mori iba občania Španielska a miništátu Andorra. Podobné obmedzenie týkajúce sa príchodov z Brazílie a JAR nadobudlo účinnosť 3. februára. Jediná výnimka platila pre pasažierov, ktorí sa v Španielsku zastavili cestou do inej krajiny. Tí mohli vstúpiť na jeho územie pod podmienkou, že tam zostanú menej ako 24 hodín a neopustia letisko.