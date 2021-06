Španielsko povolí plne zaočkovaným osobám vstup na svoje územie

Madrid 4. júna (TASR) - Od pondelka 7. júna môžu na územie Španielska vstúpiť všetky osoby, ktoré sú plne zaočkované proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník El País.



Cestujúci zo všetkých krajín budú môcť do Španielska bez obmedzení vstúpiť po uplynutí 14 dní od podania druhej dávky vakcíny alebo od podania jednodávkovej vakcíny od spoločnosti Janssen (Johnson & Johnson).



Nariadenia bude v sobotu zverejnené v štátnom vestníku (Boletín Oficial del Estado, BOE). Vakcíny musia byť schválené Európskou agentúrou pre lieky (EMA) alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). Vzťahuje sa to na očkovacie látky používané v Španielsku – BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson –, ako aj na čínske vakcíny Sinopharm a Sinovac-CoronaVac.



Španielsky premiér Pedro Sánchez o tomto opatrení informoval už 21. mája, pripomína El País. Španielsko od pondelka 24. mája zrušilo platné obmedzenia pre cestujúcich z Británie a Japonska.



Spojené kráľovstvo však na svoj zoznam bezpečných krajín Španielsko nezaradilo a vyradilo z neho aj susedné Portugalsko, píše El País.



Británia vo štvrtok aktualizovala rozdelenie krajín na základe rizika. Španielsko spolu s ostatnými krajinami EÚ zostáva na tzv. jantárovom zozname. Cestujúci z týchto oblastí musia absolvovať test na COVID-19 pred odchodom. Po príchode do Anglicka musia ísť na desať dní do karantény a absolvovať ďalšie dva testy. Na jantárovom zozname zostali aj Kanárske ostrovy a Baleárske ostrovy.