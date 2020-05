Španielsko povolilo ľuďom po 49 dňoch obmedzení pohybu športovať vonku

Madrid 2. mája (TASR) - Obyvatelia Španielska si môžu od soboty po 49 dňoch vyjsť von zašportovať. Ulice tamojších miest tak od rána zaplnili bežci či cyklisti po tom, ako vláda začala postupne uvoľňovať obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dospelí obyvatelia krajiny tak môžu opustiť príbytky týždeň po tom, ako úrady povolili tráviť hodinu čas vonku denne deťom mladším ako 14 rokov. Španielsko bolo totiž jedinou krajinou v Európe, ktorá zakázala deťom vychádzať von.



Ľudia mohli predtým svoje domovy opustiť len v prípade, že išli na nákup potravín či liekov, do práce alebo na prechádzku so psom.



Aby sa zabránilo hromadnému výskytu ľudí na verejných priestranstvách, španielska zaviedla vláda systém, na základe ktorého môžu v stanovených časoch vychádzať von len určité vekové skupiny obyvateľstva.



V Španielsku platia od 14. marca veľmi prísne obmedzenia pohybu. Tieto obmedzenia boli minulý týždeň mierne uvoľnené a súčasne predĺžené do 9. mája. Ich postupné zmierňovanie je aktuálne naplánované do konca júna. Kaderníctva či iné podnikateľské činnosti, ktoré fungujú na objednávku, budú otvorené od pondelka. Bary a reštaurácie zostanú zatvorené ešte najmenej týždeň.



Krajina je jednou z najviac zasiahnutých krajín vo svete - evidujú tam viac než 215.000 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 24.824 úmrtí.