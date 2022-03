Španieli pozastavili vydanie exšéfa venezuelskej tajnej služby do USA

Madrid 25. marca (TASR) - Španielsky súd v piatok pozastavil proces vydania bývalého šéfa venezuelskej tajnej služby Huga Armanda Carvajala do Spojených štátov, kde je hľadaný pre obvinenia z obchodovania s drogami. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Súd označil pozastavenie vydania 61-ročného generála Carvajala ako "preventívne opatrenie", keďže sa exšéf tajnej služby odvolal na Európsky súd pre ľudské práva. Ešte v decembri pritom španielsky súd definitívne rozhodol o jeho vydaní.



Americká prokuratúra Carvajala podozrieva, že v roku 2006 využil svoje postavenie na koordináciu pašovania asi 5600 kilogramov kokaínu z Venezuely do Mexika, ktorý bol určený pre americký trh. Americké ministerstvo financií sa domnieva, že pomáhal aj ľavicovým povstalcom z Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC).



Bývalý šéf venezuelskej tajnej služby opakovane odmietol väzby na obchodníkov s drogami alebo FARC.



Carvajal, známy aj pod prezývkou El Pollo (Kura), má mať tiež potenciálne usvedčujúce dôkazy voči venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi.



"El Polla" odvolal Maduro po tom, ako v roku 2016 podporil lídra opozície Juana Guaidóa ako úradujúceho prezidenta Venezuely.



Následne odišiel z Venezuely do Španielska, kde bol prvýkrát zatknutý v apríli 2019. Súd však v tom istom roku nariadil jeho prepustenie s tým, že žiadosť USA o jeho vydanie bola "politicky motivovaná". Tento verdikt súd neskôr zrušil, avšak Carvajal bol v tom čase na úteku.



Znovu bol zatknutý v Madride v septembri 2019. Polícia uviedla, že sa celý čas zdržiaval v Španielsku, pričom často menil bydlisko a podstúpil aj plastickú operáciu, aby ho nebolo možné identifikovať.