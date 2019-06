Španielsko požiadalo Francúzsko o vydanie bývalého vodcu ETA

ETA bola založená v roku 1959 s cieľom vytvoriť nezávislý štát Baskov pozostávajúci z území, ktoré sú v súčasnosti provinciami Španielska a Francúzska.

Madrid 28. júna (TASR) - Španielsko požiadalo Francúzsko o vydanie bývalého šéfa separatistickej skupiny Baskicko a jeho sloboda (ETA), ktorého zatkli v máji po 17 rokoch na úteku. Podanie žiadosti o jeho vydanie na stíhanie do Španielska potvrdila hovorkyňa španielskej úradníckej vlády Isabel Celaáová po piatkovej schôdzi kabinetu. Informovala o tom agentúra AP.



Za spolčovanie do teroristickej skupiny bol José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, známy aj ako Josu Ternera, vo Francúzsku v neprítomnosti odsúdený na spolu 15 rokov väzenia. Proti týmto rozsudkom sa krátko po svojom zadržaní odvolal.



Španielske úrady po tomto vodcovi ETA pátrali od roku 2002, a to najmä v súvislosti s podozrením, že je zapletený do útoku na policajné kasárne v severošpanielskom meste Zaragoza, ku ktorému došlo ešte v roku 1987. Zahynulo pri ňom 11 ľudí vrátane detí.



Ternera mal údajne v rámci ETA veľký vplyv. Bol jedným zo strojcov prímeria iniciovaného v januári 2011 a v rámci ETA patril k tým, ktorí ju tlačili k rozhodnutiu vzdať sa ozbrojeného boja za nezávislosť Baskicka.



V rokoch 2012 a 2013 strávil údajne osem mesiacov v Nórsku, kde sa so zástupcami vtedajšej španielskej vlády konali mierové rokovania o podmienkach ukončenia konfliktu.



Bol to práve Ternera, kto v roku 2018 nahral tzv. záverečné vyhlásenie, v ktorom ETA oznámila svoje úplné rozpustenie.



ETA bola založená v roku 1959 s cieľom vytvoriť nezávislý štát Baskov pozostávajúci z území, ktoré sú v súčasnosti provinciami Španielska a Francúzska. Na dosiahnutie svojich cieľov používala únosy, ale aj teroristické činy, ktoré si za viac ako 40 rokov vyžiadali vyše 800 obetí na životoch a niekoľko stoviek ľudí bolo zranených. Začiatkom mája roku 2018 oznámila svoje definitívne rozpustenie.