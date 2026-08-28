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Španielsko požiadalo Frontex o pomoc pri riešení situácie v Ceute
Podľa úradov zostáva v Ceute 5000 až 8000 ľudí z najmenej 72.000 ľudí, ktorí na konci júla prekročili hranicu z Maroka.
Autor TASR
Madrid 28. augusta (TASR) - Španielsko v piatok požiadalo Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) o pomoc pri vybavovaní prípadov migrantov v severoafrickej exkláve Ceuta. K žiadosti pristúpilo takmer mesiac po tom, ako cez hranicu z Maroka naraz prešli desaťtisíce ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska požiadal generálnu riaditeľku Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti Beate Gminderovú o pomoc agentúry Frontex pri kontrole migrantov, ktorí sa v exkláve zdržiavajú nelegálne. Španielsko zároveň požiadalo o vyslanie ďalších desiatich príslušníkov agentúry.
Podľa úradov zostáva v Ceute 5000 až 8000 ľudí z najmenej 72.000 ľudí, ktorí na konci júla prekročili hranicu z Maroka. Zahynulo vtedy na španielskej strane hranice 82 migrantov, ďalších 14 úmrtí potvrdilo Maroko.
Španielska žiadosť prichádza v čase rastúceho napätia v Ceute. Obyvatelia počas protestov požadujú odchod migrantov. Stany, ktoré migranti využívajú na jednej z pláží, sa stali terčom útokov a niektoré z nich podpálili.
Vo štvrtok zadržali 12 migrantov po tom, ako kameňmi zaútočili na vojenské vozidlo. Pri incidente utrpel zranenia jeden vojak a štyria migranti. Jedenásť zo zadržaných následne vyhostili z Ceuty, uviedol v piatok denník El País s odvolaním sa na zdroje z miestneho súdu. Do potýčky s políciou sa vo štvrtok dostali aj miestni obyvatelia.
Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska požiadal generálnu riaditeľku Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti Beate Gminderovú o pomoc agentúry Frontex pri kontrole migrantov, ktorí sa v exkláve zdržiavajú nelegálne. Španielsko zároveň požiadalo o vyslanie ďalších desiatich príslušníkov agentúry.
Podľa úradov zostáva v Ceute 5000 až 8000 ľudí z najmenej 72.000 ľudí, ktorí na konci júla prekročili hranicu z Maroka. Zahynulo vtedy na španielskej strane hranice 82 migrantov, ďalších 14 úmrtí potvrdilo Maroko.
Španielska žiadosť prichádza v čase rastúceho napätia v Ceute. Obyvatelia počas protestov požadujú odchod migrantov. Stany, ktoré migranti využívajú na jednej z pláží, sa stali terčom útokov a niektoré z nich podpálili.
Vo štvrtok zadržali 12 migrantov po tom, ako kameňmi zaútočili na vojenské vozidlo. Pri incidente utrpel zranenia jeden vojak a štyria migranti. Jedenásť zo zadržaných následne vyhostili z Ceuty, uviedol v piatok denník El País s odvolaním sa na zdroje z miestneho súdu. Do potýčky s políciou sa vo štvrtok dostali aj miestni obyvatelia.