Španielsko pre výpadok prúdu vyhlásilo núdzový stav

Madrid 28. apríla (TASR) - V súvislosti s masívnym výpadkom prúdu vyhlásili v pondelok v Španielsku núdzový stav. Oznámilo to tamojšie ministerstvo vnútra s tým, že tento stav sa bude vzťahovať na regióny, ktoré o to požiadajú. TASR o tom informuje podľa portálu Sky News.



Ústrednú vládu tak dosiaľ o prevzatie kontroly nad verejným poriadkom i ďalšími svojimi funkciami požiadali autonómne spoločenstvá Madrid, Andalúzia a Estremadura.



Španielsky rezort vnútra okrem toho večer oznámil, že na zaistenie bezpečnosti nasadil do ulíc španielskych miest dovedna 30.000 policajtov.



Výpadok elektrickej energie postihol v pondelok milióny ľudí v celom Španielsku i susednom Portugalsku, kde ochromil kľúčové sektory ako dopravu či telekomunikácie. Nakrátko zasiahol aj juhozápad Francúzska.



Nastal približne o 12.30 h SELČ. Presná príčina stále nie je známa, hoci sa objavilo viacero možných verzií. Portugalská energetická spoločnosť REN napríklad uviedla, že výpadok mohol spôsobiť „zriedkavý atmosférický jav“, ktorý zapríčinilo neobvyklé teplé v Španielsku počasie a následné „anomálne oscilácie“ vo vedeniach veľmi vysokého napätia, čo malo za následok poruchy v celej prepojenej európskej sieti.



Viaceré úrady i lídri zasiahnutých krajín zároveň zhodne tvrdia, že nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o kyberútok.



Španielsky premiér Pedro Sánchez večer - po mimoriadnom zasadnutí vlády - uviedol, že Madrid sa snaží o skoré obnovenie dodávok elektriny. Vďaka prepojeniam elektrickej siete s Francúzskom a Marokom sa podľa jeho slov už podarilo čiastočne obnoviť dodávky prúdu do niektorých častí severného a južného Španielska.