Španielsko predĺžilo obmedzenia pri vstupe do krajiny do 15. júna

Madrid 15. mája (TASR) - Španielsko začalo v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu kontrolovať zahraničných turistov prichádzajúcich na územie krajiny cez letiská, ktorí musia od piatka absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu. Informovala o tom agentúra AFP.



Vláda zároveň začala obmedzovať počet prichádzajúcich cudzincov, ktorí nemajú v Španielsku trvalé bydlisko. Výnimka platí pre pracovníkov z pohraničných oblastí, zdravotnícky personál, diplomatov a prepravcov.



Úrady tieto opatrenia predĺžili v piatok až do 15. júna, uviedlo ministerstvo vnútra v Madride.



Španielsko hranice so susediacim Francúzskom a Portugalskom zatvorilo 17. marca.



Paralelne s postupným uvoľňovaním opatrení týkajúcich sa domáceho obyvateľstva sa vláda rozhodla nariadiť dvojtýždňovú karanténu pre všetkých zahraničných turistov, ktorí po 15. máji prekročia hranice Španielska.



Karanténne opatrenia budú v Španielsku trvať do ukončenia núdzového stavu, ktorý platí do 24. mája.



Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si v tejto krajine vyžiadala už vyše 27.000 obetí.