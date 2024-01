Španielsko predlžuje vyšetrovanie väzieb Puigdemonta na Rusko

Madrid 31. januára (TASR) - Španielsky sudca, ktorý vyšetruje údajné väzby exilového katalánskeho separatistického vodcu Carlesa Puigdemonta na Rusko, predĺžil vyšetrovanie tohto prípadu o šesť mesiacov a poukázal aj na prepojenie medzi Puigemontovým okolím a talianskou a nemeckou krajnou pravicou.



Informoval o tom server Catalan News. Vyšetrovanie prípadu sa malo pôvodne zavŕšiť do 27. februára.



"Vzhľadom na mimoriadnu zložitosť prípadu... je absolútne nemožné ukončiť vyšetrovanie" do konca februára, uviedol sudca barcelonského súdu.



Cieľom vyšetrovania je zistiť, či Puigdemont, ktorý Katalánsko viedol v čase snáh o vyhlásenie nezávislosti v roku 2017, mal kontakt s Kremľom a či sa snažil získať podporu ruského vedenia pre prípadný katalánsky štát výmenou za finančné "kompenzácie".



Po preskúmaní dôkazov sudca uviedol, že našiel "informácie, ktoré identifikujú ľudí a potvrdzujú blízke osobné vzťahy medzi niektorými z vyšetrovaných osôb s ruskými, nemeckými alebo talianskymi jednotlivcami".



"Niektorí (Rusi) v tom čase zastávali diplomatické posty alebo mali vzťahy s ruskou tajnou službou," napísal sudca s tým, že takéto kontakty sú súčasťou "politickej stratégie ruskej vlády... na destabilizáciu demokracie a Európskej únie".



Iní boli "vplyvnými členmi nemeckých a talianskych politických strán krajnej pravice," objasnil sudca.



Vyšetrovanie zahŕňa Puigdemonta a niekoľkých jeho blízkych spolupracovníkov.



Medzi vyšetrovanými je napr. vedúci Puigdemontovovej kancelárie Josep Lluís Alay, podnikateľ Víctor Terradellas a IT špecialista Jaume Cabaní.



Existujú dôkazy o Terradellasových stretnutiach s Rusmi, pričom jedno sa konalo v sídle katalánskej vlády za Puigdemontovej prítomnosti a tesne pred jednostranným vyhlásením nezávislosti v roku 2017.



Investigatívny projekt OCCRP (The Organized Crime and Corruption Reporting Project) v súvislosti s touto kauzou napísal, že sudca vyšetrujúci tento prípad dostal anonymný list s článkom, ktorý identifikuje Rusa ponúkajúceho katalánskym separatistom 500 miliárd dolárov a malú armádu, ak sa odtrhnú od Madridu.



Rus - identifikovaný ako Nikolaj Sadovnikov - sa prezentoval ako vyslanec ruskej vlády a ponúkol Puigdemontovi ekonomickú a vojenskú pomoc pre budúce nezávislé Katalánsko výmenou za zákony, ktoré by zvýhodňovali používanie kryptomien a zmenili nový nezávislý štát na globálne útočisko virtuálnej meny.



Katalánsko tiež nikdy nemalo kritizovať to, ako Moskva zaobchádza so svojimi oponentmi, akým je Alexej Navaľnyj, alebo konania bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.