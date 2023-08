Predsedníčkou parlamentu v Španielsku sa stala kandidátka socialistov

Pracovníci organizujú miesta pred začiatkom hlasovania v španielskom parlamente v španielskom Madride vo štvrtok 17. augusta 2023. Foto: TASR/AP

Madrid 17. augusta (TASR) - Predsedníčkou dolnej komory španielskeho parlamentu sa vo štvrtok na jeho ustanovujúcej schôdzi stala kandidátka navrhnutá socialistami Francina Armengolová. S odvolaním sa na oficiálne výsledky hlasovania poslancov o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.Francinu Armengolovú (52) do funkcie zvolili absolútnou väčšinou hlasov, keď jej kandidatúru pri hlasovaní podporilo 178 z 350 poslancov.Ako konštatovala AFP, zvolenie Armengolovej je výsledkom dohody, ktorú Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) na poslednú chvíľu uzavrela so separatistickou stranou Spoločne za Katalánsko (JxCat), ktorej poslanci mali rozhodujúci hlas.Hlasovanie o funkcii predsedu parlamentu sa považuje za test podpory pre lídra PSOE Pedra Sáncheza pred konzultáciami o poverení na zostavenie novej vlády, ktoré kráľ Filip VI. začne s politickými stranami viesť na budúci týždeň.Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že Sánchez a líder konzervatívnej Ľudovej strany (PP) Alberto Núňez Feijóo potrebujú získať podporu najmenej 176 poslancov dolnej komory parlamentu, pričom istú ju nemá ani jeden z nich.Feijóova PP síce vyšla z volieb z 23. júla ako najsilnejšia politická strana, ale v parlamente má len 137 poslancov, čo je menej, ako sa očakávalo.Za potenciálneho koaličného partnera PP sa považuje pravicovo-populistická strana Vox, ktorá však vo voľbách prišla o 19 mandátov a v parlamente má teraz "len" 33 poslancov.Sánchez, ktorý sa stal premiérom v roku 2018, by mohol uspieť pri formovaní novej vlády, ak by spolu s ďalšími regionálnymi stranami dosiahol dohodu so stranou JxCat vedenou lídrom katalánskych separatistov Carlesom Puigdemontom, ktorý žije v exile v Bruseli, konštatovala DPA.Pripomenula súčasne, že JxCat požaduje referendum o nezávislosti Katalánska, ktoré Sánchez pravdepodobne odmietne.Ak sa ani Sánchezovi ani Feijóovi nepodarí zostaviť vládu, v Španielsku by sa koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka museli konať ďalšie predčasné voľby.