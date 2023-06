Španielsko predstavilo priority predsedníctva v EÚ aj špeciálnu mincu

Brusel 21. júna (TASR) — Španielsko, ktoré od 1. júla do 31. decembra prevezme predsedníctvo v Rade EÚ, už oznámilo svoje základné štyri priority, ako aj sériu šiestich záväzkov, ktoré chce počas nadchádzajúceho pol roka presadzovať. V utorok predstavilo aj pamätnú dvojeurovú mincu venovanú v poradí už šiestemu španielskemu predsedníctvu, informuje spravodajca TASR.



Predseda španielskej vlády Pedro Sánchez minulý týždeň konštatoval, že jeho krajina prevezme riadenie EÚ "v období veľkých výziev pre členské štáty a Európsku úniu ako celok". Prioritami španielskeho predsedníctva budú reindustrializácia EÚ, pokrok v ekologickej transformácii, pokrok pri dosahovaní sociálnej a ekonomickej spravodlivosti a posilňovanie európskej jednoty.



V praxi to znamená, že Španielsko bude pracovať na prilákaní nových spoločností a pracovných miest do Európy v kontexte geopolitických, technologických a environmentálnych zmien a v snahe znížiť nadmernú závislosť EÚ od tretích krajín v oblastiach, ako sú energetika, zdravotníctvo, digitálne technológie a potraviny.



Počas španielskeho predsedníctva chce Madrid podporiť reformu trhu s elektrinou s cieľom urýchliť zavádzanie obnoviteľných energií, znížiť ceny elektriny a zlepšiť stabilitu systému. Španieli podporia stanovenie minimálnych a spoločných noriem zdaňovania právnických osôb vo všetkých členských štátoch a boj proti daňovým únikom veľkých nadnárodných spoločností.



Španielsko sa bude snažiť aj o revíziu viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a reformu fiškálnych pravidiel. V neposlednom rade sa bude usilovať o väčšie prehĺbenie vnútorného trhu, dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov, efektívnejšie a koordinovanejšie riadenie migrácie a azylovej politiky a o koordinovanú podporu pre Ukrajinu a ďalšie susedné štáty.



Madrid vyjadril vôľu zaviesť sériu praktických opatrení, aby bol nadchádzajúci polrok udržateľný a zameraný na ekologickú transformáciu a rovnosť. V rámci šiestich záväzkov Španieli pri výkone predsedníctva chcú:



- podporovať využívanie udržateľnej a nízkoemisnej dopravy



- racionálne využívať energetické zdroje (osvetľovanie podujatí pomocou denného svetla a LED svetiel, optimalizácia teploty počas pracovných podujatí)



- využívať udržateľné, zdravé a lokálne stravovacie služby (nevyužité jedlo a prebytok potravín budú darované)



- udržateľne využívať zdroje a znižovať množstvo odpadu s cieľom podporiť obehové hospodárstvo



- posilniť princípy začlenenia a rodovej rovnosti na pracovných paneloch a podujatiach



- verejné monitorovanie všetkých prijatých opatrení v zmysle transparentnosti.



Ešte pred prevzatím predsedníckej štafety od Švédska Madrid oznámil, že Španielsko na pripomenutie si predsedníctva v Rade EÚ vydá mimoriadnu dvojeurovú mincu. Tá sa Národnej mincovni v Madride razí už od 1. júna a podľa plánov by sa do obehu v celej Európe malo dostať 1,5 milióna kusov. Na rube, takzvanej "národnej strane", kde si členské krajiny eurozóny môžu umiestniť vlastné motívy, je logo predsedníctva (UE23), lemované nápisom Španielsko 23 — predsedníctvo v Rade EÚ, a na okraji mince je umiestnených 12 hviezdičiek.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)