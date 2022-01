Španielsky premiér Sánchez navrhuje sledovať vývoj pandémie inak

Madrid 10. januára (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sanchez v pondelok v súvislosti so súčasným poklesom úmrtnosti na COVID-19 v krajine povedal, že "je možno na čase sledovať pandémiu inak". Informovala o tom agentúra Reuters.



"Máme podmienky na to, aby sme postupne a opatrne spustili diskusiu na technickej a európskej úrovni o tom, ako budeme hodnotiť vývoj tohto ochorenia s inými parametrami, aké máme doteraz," povedal Sanchez v pondelok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Cadena SER.



Španielsky denník El Pais v pondelok ráno informoval o tom, že Sánchezova vláda zvažuje zmenu spôsobu sledovania vývoja pandémie. Údajne chce použiť podobnú metódu ako pri sledovaní vývoja epidémií chrípky. To znamená, že sa nebude zaznamenávať každý jeden prípad nákazy a nebude potrebné testovať všetkých ľudí s príznakmi. Podľa El Pais zatiaľ nie je stanovený konkrétny dátum tohto prechodu.



Sánchez v pondelok takisto oznámil, že španielska vláda pripravuje opatrenia v súvislosti s reguláciou cien antigénových testov. Španielsko podľa jeho slov plánuje v januári nakúpiť 344.000 kusov lieku proti ochoreniu COVID-19 vyrobených spoločnosťou Pfizer.



Španielsko v súčasnosti čelí už šiestej vlne pandémie. Od začiatku testovania krajina zaznamenala vyše sedem miliónov prípadov nákazy a takmer 90.000 osôb covidu podľahlo, pripomína Reuters.