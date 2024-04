Španielsky premiér Sánchez zostáva vo funkcii

Madrid 29. apríla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok oznámil, že zotrvá vo funkcii napriek korupčnému vyšetrovaniu svojej manželky. TASR sa odvoláva na agentúru AFP a španielske médiá.



"Táto kampaň očierňovania sa neskončí," povedal premiér a dodal, že on a jeho manželka Begona Gómezová to zvládnu. "Chceme sa poďakovať za prejavy solidarity, ktoré dostávame zo všetkých strán," povedal. "S prispením tejto mobilizácie som sa rozhodol pokračovať na čele vlády," dodal.



Sánchezovi v uplynulých dňoch vyjadrilo podporu vedenie Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), tisíce demonštrantov v Madride či novinári v manifeste.



Stredopravicová opozícia premiérovi vyčíta, že sa ku kauze manželky postavil nedôstojne a hrá sa na obeť. Podľa jej predstaviteľov mal predstúpiť pred národ a nie sa na niekoľko dní stiahnuť.



Obvinenie z korupcie voči Begoni Gómezovej vzniesla odborová organizácia Manos Limpias (Čisté ruky), ktorá zastupuje zamestnancov v španielskych verejných službách a má blízko ku krajnej pravici. Gómezovú, ktorá nezastáva žiadnu verejnú funkciu, podozrieva z konfliktu záujmov pri prideľovaní štátnych objednávok.



Odbory Manos Limpias podnet na ňu podali na základe novinových článkov. Španielske ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že prípad by mal byť zamietnutý. Premiér podnet označil za osobný útok voči jeho rodine.



Minulú stredu uviedol, že pre vyšetrovanie svojej manželky zvažuje odstúpenie. Vyhlásil, že svoje rozhodnutie oznámi v pondelok a dovtedy pozastavuje svoj oficiálny program.



Sánchez (52) je premiérom od júna 2018. V januári 2020 bol vo funkcii potvrdený na ďalšie funkčné obdobie. Zostavením vlády bol poverený aj vlani v novembri, keď po júlových voľbách nedokázala vládu vytvoriť konzervatívna Ľudová strana (PP). Sánchezova PSOE skončila vo voľbách na druhom mieste.