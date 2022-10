Španielsko premiestni pozostatky Frankových spojencov na iné miesta

Madrid 6. októbra (TASR) - Španielsko plánuje premiestniť pozostatky dvoch krajne pravicových osobností spojených s občianskou vojnou v rokoch 1936-39, ktoré sú pochované na historicky významných miestach, uviedol vo štvrtok minister Felix Bolanos. Stane sa tak na základe zákona, ktorý prijal španielsky parlament tento týždeň a ktorý má za cieľ uctiť si obete frankistického režimu.



Ako s odvolaním sa na Bolanosa informovala agentúra AFP, nové právne predpisy sa budú týkať hrobu Josého Antonia Prima de Rivera - zakladateľa fašistickej strany Španielska falanga, ktorý zomrel na začiatku občianskej vojny a je pochovaný v štátnom mauzóleu neďaleko Madridu.



Ide o Údolie padlých, kde boli v miestnej bazilike uložené aj pozostatky diktátora Francisca Franka, kým ich španielska ľavicová vláda v októbri roku 2019 nepresunula do diskrétnejšieho hrobu.



V súlade s novými predpismi by mal byť presenený aj hrob nacionalistického generála Gonzala Queipa de Llana, ktorý počas občianskej vojny viedol vojenské operácie na juhu Španielska a predpokladá sa, že dal súhlas na zastrelenie španielskeho básnika Federica Garcíu Lorcu. Generál je pochovaný v bazilike Macarena v meste Sevilla.



V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Cadena Ser minister Bolanos dodal, že prijatý zákon sa bude týkať každého, kto sa v Španielsku podieľal na diktatúre alebo štátnom prevrate. Zdôraznil, že takíto ľudia "nemôžu byť pochovaní na významnom mieste".



Spresnil, že práce na presune pozostatkov sa začnú, keď zákon nadobudne platnosť. Dodal, že by mali byť pochovaní dôstojne a tam, kde si to ich príbuzní želajú, ale nie "na žiadnom prominentnom mieste", pretože by to znamenalo "vzdať hold protagonistom diktatúry."



Uctenie si pamiatky tých ľudí, ktorí v Španielsku zahynuli alebo trpeli počas občianskej vojny a nasledujúcich desaťročí diktatúry, je jednou z priorít španielskeho premiéra Pedra Sáncheza od jeho nástupu k moci v roku 2018.