Španielsko prešetrí spoločnosť Meta pre možné porušenie súkromia
Vyšetrovanie vychádza z výskumu niekoľkých medzinárodných inštitúcií.
Autor TASR
Madrid 19. novembra (TASR) - Španielska vláda prešetrí spoločnosť Meta pre možné porušenie súkromia používateľov jej sociálnych platforiem. Oznámil to v stredu premiér Pedro Sánchez. Jeho kabinet plánuje predvolať zástupcu Mety, aby vypovedal pred výborom dolnej komory španielskeho parlamentu, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Vyšetrovanie vychádza z výskumu niekoľkých medzinárodných inštitúcií, ktoré zistili, že Meta používala skrytý mechanizmus na to, aby sledovala aktivity používateľov zariadení Android na webových stránkach.
„V Španielsku je zákon nad akýmkoľvek algoritmom alebo veľkou technologickou platformou. A každý, kto poruší naše práva, ponesie dôsledky,“ uviedol Sánchez podľa vyhlásenia svojej kancelárie.
Vláda v Madride podozrieva spoločnosť Meta z možného porušenia rôznych zákonov EÚ týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany súkromia. Patrí medzi ne aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), smernica o elektronickom súkromí a nariadenia o digitálnych trhoch (DMA) a o digitálnych službách (DSA).
Európska komisia v októbri dospela k predbežným zisteniam, že sociálne siete Instagram, Facebook a TikTok porušujú pravidlá EÚ, pretože podľa nej neposkytujú príslušným orgánom dostatočný prehľad o údajoch, ktoré majú byť verejne dostupné, ako to vyžaduje nariadenie DSA. Komisia navyše tvrdí, že Meta, ktorá vlastní Facebook a Instagram, neumožňuje jednoducho nahlasovať nelegálny obsah a odvolať sa proti rozhodnutiam o moderovaní obsahu.
