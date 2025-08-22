< sekcia Zahraničie
Španielsko prešetrí,či mali obce postihnuté požiarmi preventívne plány
V rámci decentralizovaného španielskeho systému majú na starosti reakcie na katastrofy jednotlivé regionálne vlády.
Autor TASR
Madrid 21. augusta (TASR) - Španielska prokuratúra pre životné prostredie nariadila tamojším regionálnym úradom, aby preverili, či obce postihnuté lesnými požiarmi splnili svoju zákonnú povinnosť prijať preventívne plány. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na príslušný dokument.
Došlo k tomu v čase, keď sa stupňuje napätie medzi vládou socialistického premiéra Pedra Sáncheza a regionálnymi úradmi vedenými konzervatívcami ohľadom zvládania požiarov, ktoré v krajine postihli rekordný rozsah územia.
V rámci decentralizovaného španielskeho systému majú na starosti reakcie na katastrofy jednotlivé regionálne vlády, hoci štát môže zasiahnuť, keď sa núdzové situácie vyhrotia, pripomína AFP.
Severozápadné regióny Galícia a Kastília a León spolu s Extremadurou na západe boli najviac postihnuté požiarmi, ktoré v krajine zúrili od začiatku augusta v čase spaľujúcich horúčav.
Regionálne vlády sú povinné vypracovať stratégie prevencie, noviny El País však informovali, že centrálna vláda ešte nevydala dekrét, ktorým by sa stanovili spoločné kritériá pre takéto plány.
Španielsky prokurátor pre ochranu životného prostredia António Vercher vo svojom liste adresovanom miestnym úradom v celej krajine uviedol, že je „zrejmé“, že rozsah lesných požiarov pramení z absencie alebo nedostatočného vykonávania preventívnych opatrení, píše AFP, ktorá do dokumentu nahliadla.
Vyzval zároveň regionálnych prokurátorov, aby v najzávažnejších prípadoch zvážili vznesenie obvinení z trestnej zodpovednosti.
Podobnej kontroverzii čelilo Španielsko v októbri 2024, keď smrtiace záplavy vo východnom regióne Valencia vyústili do konfliktov medzi Sánchezovou vládou a konzervatívnymi regionálnymi lídrami ohľadom zodpovednosti za pripravenosť na katastrofy, pripomína francúzska agentúra.
Generálna riaditeľka úradu civilnej ochrany v rámci španielskeho ministerstva vnútra Virginia Barconesová vo štvrtok uviedla, že zlepšené poveternostné podmienky by mali hasičom umožniť dosiahnuť „významný pokrok“ v likvidovaní požiarov v krajine.
Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) vyhorelo tento rok v Španielsku viac než 403.000 hektárov plochy. Prekonáva to predchádzajúci rekord 306.000 hektárov z roku 2022, čo bola najhoršia sezóna od začiatku meraní v roku 2006.
Experti tvrdia, že klimatické zmeny spôsobujú dlhšie, intenzívnejšie a častejšie vlny horúčav na celom svete. Nižšia vlhkosť vzduchu, vegetácie a pôdy uľahčujú vznik lesných požiarov a po ich rozšírení je čoraz ťažšie dostať ich pod kontrolu, píše AFP.
