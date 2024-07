Pri behu s býkmi v Španielsku utrpeli zranenia najmenej dvaja ľudia

Pamplona 9. júla (TASR) - Najmenej dvaja ľudia utrpeli v utorok zranenia počas tretieho tradičného behu s býkmi v španielskej Pamplone. Podľa španielskej verejnoprávnej televízie RTVE sa tak zranilo menej ľudí ako pri predchádzajúcich pretekoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V sobotu sa v meste začali deväťdňové slávnosti sv. Firmína, ktorých história siaha až do 16. storočia. Súčasťou osláv sú aj koncerty, sprievody či náboženské procesie. Vrcholom dní je však práve beh so šiestimi býkmi, pričom prvý sa konal v nedeľu.



Stovky ľudí naháňa na 875 metrov dlhej trati šesť mohutných býkov, z ktorých niektoré vážia viac ako 600 kilogramov, a zároveň aj niekoľko volov. Dráha vedie z ohrady až do mestskej býčej arény, kde zvieratá večer zabijú matadori pri býčích zápasoch.



Každoročne sa počas behu zrania desiatky bežcov, zväčša mladých mužov. Od roku 1924 pri týchto behoch zomrelo 16 ľudí, pričom k poslednému úmrtiu došlo v roku 2009.



Aktivisti bojujúci za práva zvierat označujú beh s býkmi za "krutosť zo stredoveku" a tvrdia, že by sa mal okamžite zastaviť. Napriek tomu však festival priláka každé leto tisíce návštevníkov z celého sveta.