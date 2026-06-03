Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. jún 2026Meniny má Karolína
< sekcia Zahraničie

ZRÁŽKA MINIBUSU S CISTERNOU: Zahynulo päť policajtov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Príčina zrážky nebola bezprostredne známa.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 3. júna (TASR) - Päť policajtov zahynulo pri zrážke ich minibusu s cisternovým vozidlom neďaleko mesta Elgoibar v španielskom Baskicku, oznámili v stredu úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Obete boli príslušníkmi policajného zboru v provincii Navarra hraničiacej s Baskickom. Piati policajti zomreli na mieste nehody, zraneného vodiča cisternového vozidla previezli do nemocnice. Príčina zrážky nebola bezprostredne známa.

Diaľnica AP-8 bola po nehode uzavretá v oboch smeroch a presmerovaná cez diaľnicu AP-1. Okolnosti zrážky začala vyšetrovať baskická polícia.
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka