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ZRÁŽKA MINIBUSU S CISTERNOU: Zahynulo päť policajtov
Príčina zrážky nebola bezprostredne známa.
Autor TASR
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Madrid 3. júna (TASR) - Päť policajtov zahynulo pri zrážke ich minibusu s cisternovým vozidlom neďaleko mesta Elgoibar v španielskom Baskicku, oznámili v stredu úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Obete boli príslušníkmi policajného zboru v provincii Navarra hraničiacej s Baskickom. Piati policajti zomreli na mieste nehody, zraneného vodiča cisternového vozidla previezli do nemocnice. Príčina zrážky nebola bezprostredne známa.
Diaľnica AP-8 bola po nehode uzavretá v oboch smeroch a presmerovaná cez diaľnicu AP-1. Okolnosti zrážky začala vyšetrovať baskická polícia.
Obete boli príslušníkmi policajného zboru v provincii Navarra hraničiacej s Baskickom. Piati policajti zomreli na mieste nehody, zraneného vodiča cisternového vozidla previezli do nemocnice. Príčina zrážky nebola bezprostredne známa.
Diaľnica AP-8 bola po nehode uzavretá v oboch smeroch a presmerovaná cez diaľnicu AP-1. Okolnosti zrážky začala vyšetrovať baskická polícia.