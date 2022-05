ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Zahynul rušňovodič, 85 ľudí je zranených

Madrid 16. mája (TASR) - Pri pondelkovej zrážke nákladného vlaku s osobným vlakom v Katalánsku zahynul rušňovodič a 85 ľudí sa zranilo, dvaja z nich sú vo vážnom stave. Uviedli to španielske úrady a regionálna železničná spoločnosť. TASR informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Záchranné zložky evakuovali z osobného vlaku asi 100 ľudí. Nehoda sa stala okolo 18.00 h asi 15 kilometrov od Barcelony, napísala vo vyhlásení železničná spoločnosť FGC.



Nákladný vlak prevážajúci uhličitan draselný sa vykoľajil, keď vchádzal do stanice Sant Boi de Llobregat na severovýchode Španielska. Následne čelne vrazil do osobného vlaku, ktorý práve vychádzal zo stanice, spresnila FGC.