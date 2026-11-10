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Vlakové nešťastie v Španielsku: Príbuzní sa rozlúčili so 69 obeťami
K nešťastiu došlo 28. októbra, keď vysokorýchlostný vlak narazil do inej stojacej súpravy na trati medzi Madridom a Sevillou neďaleko Urdy.
Autor TASR
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Toledo 10. novembra (TASR) - Príbuzní 69 ľudí, ktorí minulý mesiac zahynuli pri zrážke dvoch vysokorýchlostných vlakov v Španielsku, sa v utorok – takmer dva týždne po nešťastí – zúčastnili na pohrebnom obrade aj za prítomnosti členov španielskej kráľovskej rodiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Smútočný obrad sa konal v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia v meste Toledo v strednom Španielsku. Na tento účel previezli do chrámu z obce Urda sochu Krista zo 16. storočia.
Obyvatelia Urdy zase umiestnili v blízkosti oltára 69 sviečok na počesť obetí. Kráľ Filip VI. a kráľovná Letícia sedeli v blízkosti rodín pozostalých.
K nešťastiu došlo 28. októbra, keď vysokorýchlostný vlak narazil do inej stojacej súpravy na trati medzi Madridom a Sevillou neďaleko Urdy, približne 140 kilometrov južne od španielskeho hlavného mesta. Tento rok išlo už o druhú smrteľnú zrážku na vysokorýchlostných železniciach, čo otriaslo dôverou Španielov v túto dopravu, ktorá je považovaná za jeden z najväčších úspechov krajiny.
Pod rastúcim tlakom minulý týždeň odstúpil španielsky minister dopravy Óscar Puente. Po jeho rezignácii nasledoval odchod Luisa Pedra Marca, predsedu spoločnosti ADIF, ktorá v Španielsku zodpovedá za železničnú infraštruktúru, signalizačné systémy a riadenie železničnej dopravy.
V Španielsku sa 29. novembra uskutočnia parlamentné voľby, v ktorých sa premiér Pedro Sánchez so svojou Socialistickou robotníckou stranou (PSOE) uchádza o znovuzvolenie. Na utorkovom obrade sa však nezúčastnil.
Sánchez prisľúbil vyšetrenie incidentu a zavedenie zlepšených opatrení zameraných na obnovenie dôvery v železničný systém, ktorý minulý rok prepravil 45 miliónov cestujúcich vrátane miliónov turistov, píše AP.
Nezávislá prokuratúra Európskej únie minulý týždeň uviedla, že začala vyšetrovanie možného podvodu pri využívaní európskych fondov vyčlenených na bezpečnostnú modernizáciu a rekonštrukciu vysokorýchlostnej železničnej trate, na ktorej tento rok došlo k obom smrteľným nehodám.
Smútočný obrad sa konal v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia v meste Toledo v strednom Španielsku. Na tento účel previezli do chrámu z obce Urda sochu Krista zo 16. storočia.
Obyvatelia Urdy zase umiestnili v blízkosti oltára 69 sviečok na počesť obetí. Kráľ Filip VI. a kráľovná Letícia sedeli v blízkosti rodín pozostalých.
K nešťastiu došlo 28. októbra, keď vysokorýchlostný vlak narazil do inej stojacej súpravy na trati medzi Madridom a Sevillou neďaleko Urdy, približne 140 kilometrov južne od španielskeho hlavného mesta. Tento rok išlo už o druhú smrteľnú zrážku na vysokorýchlostných železniciach, čo otriaslo dôverou Španielov v túto dopravu, ktorá je považovaná za jeden z najväčších úspechov krajiny.
Pod rastúcim tlakom minulý týždeň odstúpil španielsky minister dopravy Óscar Puente. Po jeho rezignácii nasledoval odchod Luisa Pedra Marca, predsedu spoločnosti ADIF, ktorá v Španielsku zodpovedá za železničnú infraštruktúru, signalizačné systémy a riadenie železničnej dopravy.
V Španielsku sa 29. novembra uskutočnia parlamentné voľby, v ktorých sa premiér Pedro Sánchez so svojou Socialistickou robotníckou stranou (PSOE) uchádza o znovuzvolenie. Na utorkovom obrade sa však nezúčastnil.
Sánchez prisľúbil vyšetrenie incidentu a zavedenie zlepšených opatrení zameraných na obnovenie dôvery v železničný systém, ktorý minulý rok prepravil 45 miliónov cestujúcich vrátane miliónov turistov, píše AP.
Nezávislá prokuratúra Európskej únie minulý týždeň uviedla, že začala vyšetrovanie možného podvodu pri využívaní európskych fondov vyčlenených na bezpečnostnú modernizáciu a rekonštrukciu vysokorýchlostnej železničnej trate, na ktorej tento rok došlo k obom smrteľným nehodám.