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Španielsko: Prieskumy naznačujú víťazstvo ľudovcov
Vládna Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza počas kampane znížila náskok PP a podľa najnovších prieskumov získa medzi 27,2 a 30,9 percenta hlasov.
Autor TASR
Madrid 23. novembra (TASR) - Španielska stredopravicová opozičná Ľudová strana (PP) má v posledných prieskumoch verejnej mienky pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami podporu 30,3 a 31,9 percenta hlasov voličov. S pravicovou stranou Vox by ľudovci s ľahkosťou obsadili viac ako 176 kresiel potrebných na zisk väčšiny v 350-člennom Kongrese poslancov, píše TASR na základe pondelňajšej správy agentúry EFE.
Vládna Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza počas kampane znížila náskok PP a podľa najnovších prieskumov získa medzi 27,2 a 30,9 percenta hlasov. Vox na treťom mieste môže získať medzi 17,3 a 19 percentami hlasov.
Prieskum spoločnosti 40db pre denník El País pripísal PP zisk 31,8 percent a asi 130 mandátov. Vox by si s 17,3 percentami zabezpečil približne 57 mandátov a spoločne to znamená pohodlnú väčšinu 187 poslaneckých kresiel pre vytvorenie vlády.
PSOE by si podľa 40db s 30,9 percentami zabezpečila 124 kresiel a strana Široký front s 3,9 percentami 9 kresiel. Regionálne nacionalistické strany Republikánska ľavica Katalánska (ERC), baskická nacionalistická EH Bildu a galícijská nacionalistická BNG by si v parlamente polepšili.
Spolu za Katalánsko (Junts) a Baskická národná strana (PNV) strácajú a každá by získala menej ako piatich poslancov. S troma poslancami by sa prvýkrát do parlamentu dostala i Vpred Andalúzia (Adelante Andalucía).
Podľa 40dB by strany podporujúce Sánchezovo vymenovanie za premiéra v roku 2023 získali spolu iba 162 mandátov, čo nestačí v pokračovaní jeho vlády.
Vládna Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza počas kampane znížila náskok PP a podľa najnovších prieskumov získa medzi 27,2 a 30,9 percenta hlasov. Vox na treťom mieste môže získať medzi 17,3 a 19 percentami hlasov.
Prieskum spoločnosti 40db pre denník El País pripísal PP zisk 31,8 percent a asi 130 mandátov. Vox by si s 17,3 percentami zabezpečil približne 57 mandátov a spoločne to znamená pohodlnú väčšinu 187 poslaneckých kresiel pre vytvorenie vlády.
PSOE by si podľa 40db s 30,9 percentami zabezpečila 124 kresiel a strana Široký front s 3,9 percentami 9 kresiel. Regionálne nacionalistické strany Republikánska ľavica Katalánska (ERC), baskická nacionalistická EH Bildu a galícijská nacionalistická BNG by si v parlamente polepšili.
Spolu za Katalánsko (Junts) a Baskická národná strana (PNV) strácajú a každá by získala menej ako piatich poslancov. S troma poslancami by sa prvýkrát do parlamentu dostala i Vpred Andalúzia (Adelante Andalucía).
Podľa 40dB by strany podporujúce Sánchezovo vymenovanie za premiéra v roku 2023 získali spolu iba 162 mandátov, čo nestačí v pokračovaní jeho vlády.