Španielsko prijalo nový zákon o ochrane zvierat

Madrid 9. februára (TASR) - Španielsky parlament vo štvrtok schválil nový kontroverzný zákon o ochrane zvierat, do ktorého však nie sú zahrnuté lovecké psy. Podľa kritikov tento krok len podporí mocnú poľovnícku lobby v Španielsku. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Nový zákon prehodnocuje zaobchádzanie s domácimi a voľne žijúcimi zvieratami v zajatí, zakazuje predaj domácich zvierat v špecializovaných predajniach, uvaľuje tresty odňatia slobody pre osoby, ktoré zvieratám ubližujú, a mení zoologické záhrady na tzv. centrá obnovy života vo voľnej prírode.



Ľavicová strana Unidas Podemos, ktorá sa pôvodne zasadzovala za to, aby zákon zahŕňal aj lovecké psy, však na poslednú chvíľu zmenila postoj a novú legislatívu podporila. Bojovníkov za práva loveckých psov však poprosila o odpustenie, uvádza Reuters.



Vládna Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) v decembri nepodporila prísnejšiu reguláciu loveckých psov, lebo sa obávala, že by sa tak dostala do nevôle voličov žijúcich na vidieku, ktorí by sa v tohtoročných voľbách mohli rozhodnúť pre pravicové strany.



Agentúra Reuters pripomína, že španielsky poľovnícky priemysel má odhadovanú hodnotu päť miliárd dolárov a stojí za ním mocná lobby.



Španielska kráľovská poľovnícka federácia, ktorá zastrešuje 337.000 poľovníkov, argumentuje, že niektoré state nového zákona zamerané na zníženie počtu opustených zvierat by znamenali, že lovenie s využitím psov by prakticky zaniklo.



V roku 2021 sa v Španielsku nachádzalo približne 167.000 opustených psov, najmä po konci loveckej sezóny. Organizácie zamerané na záchranu psov povedali, že prijatie nového zákona zabráni majiteľom psov, ktoré už viac nie sú vhodné na poľovačku, aby ich opustili.