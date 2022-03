Španielsko prijalo zatiaľ 30.000 ukrajinských utečencov

Madrid 31. marca (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez vo štvrtok oznámil, že jeho krajina zatiaľ prijala vyše 30.000 ukrajinských utečencov a očakáva, že tento údaj dosiahne "do niekoľkých dní" hranicu 70.000. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Sánchez uviedol najnovšie údaje o utečencoch počas návštevy v utečeneckom prijímacom centre v meste Alicante na juhovýchode Španielska, jednom zo štyroch v krajine.



Ministerka obrany Margarita Roblesová tiež vo štvrtok informovala, že Španielsko poslalo na Ukrajinu desať transportných lietadiel so zbraňami a humanitárnou pomocou. Nespresnila, koľko lietadiel s každým druhom pomoci bolo poslaných, ale najmenej dve viezli zbrane.



Ministerka Roblesová počas návštevy na leteckej základni v meste Morón de la Frontera na juhu Španielska takisto vyhlásila, že do Litvy sa presúva osem španielskych stíhačiek F-18 a budú sa tam podieľať na hliadkach Severoatlantickej aliancie (NATO).