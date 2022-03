Španielsko prijme utečencov a posiela ďalších vojakov do Lotyšska

Madrid 1. marca (TASR) - Španielska vláda v utorok oznámila, že umožní vstup do krajiny Ukrajincom utekajúcim pred ruskou inváziou. Španielsko takisto pošle ďalších 150 vojakov do Lotyšska na posilnenie operácie NATO Predsunutá prítomnosť v tejto krajine.



Hovorkyňa španielskej vlády Isabel Rodriguezová povedala, že ukrajinskí utečenci budú "plnoprávnymi občanmi" od chvíle, keď prídu na územie Španielska, najmä v oblasti "prístupu k zamestnaniu".



Španielske ministerstvo obrany oznámilo, že posiela ďalších 150 vojakov do Lotyšska na posilnenie predsunutej obrany NATO. Španielsko už má v tejto pobaltskej krajine 350 vojakov, pripomína AFP.



Európska únia plánuje Ukrajincom utekajúcim pred vojnou na základe smernice o dočasnej ochrane z roku 2001 umožniť, aby sa mohli po obdobie do troch rokov usídliť a pracovať v členských krajinách EÚ, pripomína AFP. Aktiváciu tejto smernice však musí najskôr odobriť najmenej 15 z 27 členských krajín EÚ.



NATO v roku 2016 schválilo Posilnenú predsunutú prítomnosť v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku, kam umiestnilo medzinárodné skupiny vojakov.