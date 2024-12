Španielsko pripravuje nový zákon proti dezinformáciám

Madrid 18. decembra (TASR) - Španielska ľavicová vláda predstavila návrh na obmedzenie šírenia nepravdivých informácií. Okrem médií rozširuje požiadavku na zverejňovanie opráv aj na digitálne platformy a ich užívateľov v snahe bojovať proti dezinformáciám. Návrh nového zákona ešte musí prejsť fázou konzultácií, kým sa dostane do parlamentu. TASR informuje podľa agentúry AFP a



"Sťažujeme život tým, ktorí sa každý deň venujú klamstvám a šíreniu falošných správ, a preto je to dobrá správa pre demokraciu," predstavil návrh na tlačovej konferencii minister spravodlivosti Felix Bolanos.



V prípade schválenia nahradí mediálnu legislatívu z roku 1984, keď ešte neexistoval internet a zameriavala sa len na noviny, televízie a rádiá. Prudký rozvoj sociálnych médií odvtedy umožnil ich užívateľom osloviť väčšie publikum, a tiež pomohol šíreniu falošných správ. Podľa návrhu musia sociálne platformy vytvoriť mechanizmus na uľahčenie práva ľudí žiadať o verejné opravu nepravdivých alebo nepresných informácií. Týka sa to užívateľov, ktorí majú na jednej platforme viac ako 100.000 sledovateľov alebo spolu 200.000 na viacerých platformách, uviedlo vo vyhlásení ministerstvo spravodlivosti.



Združenie pre práva spotrebiteľov FACUA privítalo oznámenie, ktoré ľuďom umožňuje "podniknúť opatrenia na obranu svojej cti".



Súčasná vláda často kritizuje online platformy za šírenie politicky motivovanej "špinavosti" proti socialistickému premiérovi Pedrovi Sanchezovi a jeho rodine. Sudca Juan Carlos Peinado začiatkom roka začal vyšetrovať Sanchezovu manželku Begoňu Gomezovú za údajnú korupciu a ovplyvňovanie.



Obvinenie pre korupciu a ovplyvňovanie vzniesla odborová organizácia Manos Limpias (Čisté ruky), ktorá má blízko ku krajnej pravici. Manos Limpias priznala, že jej obvinenia môžu byť založené na nesprávnych správach médií.



Keď sa koncom apríla začalo vyšetrovanie, Sánchez na päť dní pozastavil výkon svojich funkcií a zvažoval demisiu. Obvinenia manželky označil za politický manéver s cieľom destabilizovať vládu. Sudca ho predvolal ako svedka, ale ako blízky príbuzný si uplatnil právo nevypovedať.



Sudca Juan Carlos Peinado v októbri prijal nové obvinenie voči Gomezovej, ktoré podalo združenia s krajne pravicovými väzbami HazteOir (Dajte sa počuť). Podľa HazteOir si nezákonne privlastnila softvér vytvorený pre univerzitu Complutense v Madride, na ktorej pracovala.