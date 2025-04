Španielsko prisľúbilo dôkladné prešetrenie príčiny výpadku elektriny

Madrid 29. apríla (TASR) - Španielska vláda zriadila komisiu na vyšetrenie príčin masívneho výpadku elektrickej energie, ktorý v pondelok zastihol Pyrenejský polostrov, oznámil v utorok premiér Pedro Sánchez. Príčinu jedného z najväčších výpadkov v histórii EÚ chce poznať aj Európska komisia (EK), aby sa z incidentu dalo získať poučenie do budúcnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Prijmú sa všetky potrebné opatrenia, aby sa to už neopakovalo,“ povedal Sánchez na tlačovej konferencii. Odmietol tvrdenia krajne pravicovej strany Vox, ktorá výpadok pripísala nedostatku jadrovej energie v krajine. „Tí, ktorí spájajú tento incident s nedostatkom jadrovej energie, klamú alebo dokazujú svoju nevedomosť,“ uviedol Sánchez.



Španielska energetická spoločnosť Red Eléctrica de Espaa (REE) a portugalská vláda vylúčili kybernetický útok ako príčinu pondelkového výpadku. Agentúra Reuters informovala, že španielsky najvyšší súd prešetrí, či za výpadkom skutočne nebol kybernetický útok. Podľa agentúry z vyjadrenia súdu vyplýva, že v takom prípade by sa incident vyšetroval ako teroristický čin.



Hovorkyňa EK Paula Pinhová v utorok zdôraznila úzku spoluprácu Bruselu s národnými prevádzkovateľmi elektrických sietí v oboch postihnutých krajinách. EK bude „veľmi pozorne skúmať“ príčiny výpadku, ako dobre bola EÚ pripravená a aké ponaučenia „možno z takejto udalosti vyvodiť“.



EK podľa agentúry DPA odmietla špekulácie, že príčinou výpadku bol vysoký podiel energie z obnoviteľných zdrojov. „Španielski a portugalskí prevádzkovatelia majú dobré skúsenosti s vysokým objemom výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov,“ vyhlásila hovorkyňa.