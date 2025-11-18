< sekcia Zahraničie
Španielsko prispeje jednou miliardou eur na nákup zbraní pre Ukrajinu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je v utorok na návšteve Španielska.
Autor TASR
Madrid 18. novembra (TASR) - Španielsko prispeje jednou miliardou eur na nákup vojenského vybavenia od Spojených štátov, ktoré bude použité na Ukrajine, oznámil v utorok španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. Podľa neho pôjde podobnú sumu, akú Madrid poskytol aj minulý rok. Informoval o tom denník El País, píše TASR.
Vláda v Madride nad rámec príspevku na zbrane podľa Albaresa vyčlení financie aj na iné vybavenie, ako napríklad generátory, ktoré pomôžu zmierniť následky ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru pred príchodom zimy.
„Španielsko má dlhodobý záväzok voči suverenite a obrane Ukrajiny a bude ho dodržiavať po celú dobu trvania vojny,“ uviedol Albares v rozhovore pre španielsky rozhlas RNE.
Na otázku o rozsahu tohto záväzku odpovedal, že minulý rok prispelo Španielsko jednou miliardou na nákup vojenského vybavenia pre Ukrajinu a že tento rok očakáva „niečo podobné“.
Albares pripomenul, že Španielsko pomáha Ukrajine aj tým, že prijalo 250.000 ukrajinských utečencov a podporuje jej vstup do EÚ i vytvorenie špeciálneho tribunálu na súdenie ruských predstaviteľov zodpovedných za zločin agresie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je v utorok na návšteve Španielska. V Madride ho prijem kráľ Filip VI., premiér Pedrom Sánchezom i poslanci parlamentu. Okrem toho sa podľa webu stanice Sky News stretne s vedením hlavných zbrojárskych spoločností.
