Španielska prokuratúra chce 22 rokov pre odosielateľa listových bômb

Madrid 22. marca (TASR) - Španielska prokuratúra žiada 22-ročný väzenský trest pre dôchodcu, ktorý údajne zaslal listové bomby španielskemu premiérovi a ukrajinskému a americkému veľvyslanectvu v Madride. Vyplýva to zo súdnych dokumentov, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry AFP.



Podozrivý 75-ročný Pompeyo González Pascual čelí obvineniam z terorizmu a výroby výbušnín za to, že koncom roka 2022 poslal na šesť adries listové bomby, uviedla prokuratúra v súdnom spise, do ktorého nahliadla AFP. Prokuratúra tiež žiada pre dôchodcu po odpykaní väzenského trestu 12-ročný podmienečný trest. Dátum súdneho konania však ešte stanovený nebol.



Prokuratúra v spise uvádza, že podozrivý predmetné listy zaslal španielskemu premiérovi Pedrovi Sánchezovi, ministerke obrany Margarite Roblesovej, americkému a ukrajinskému veľvyslanectvu, španielskemu výrobcovi zbraní, ktorý Ukrajine daroval granáty, a tiež na jednu španielsku vojenskú základňu.



Podľa obžaloby takto podozrivý konal, pretože nesúhlasil s tým, ako Španielsko a Spojené štáty podporujú Ukrajinu, kam vo februári 2022 vtrhla ruská armáda. Podozrivý chcel takto zmeniť túto pozíciu a spôsobiť zmätok v španielskej spoločnosti, uviedla prokuratúra.



V dôsledku konania dôchodcu utrpel pri otváraní jedného z balíkov zranenia zamestnanec ukrajinského veľvyslanectva. Ostatné zásielky sa však podarilo zachytiť bezpečnostným službám.



Gonzáleza Pascuala zadržali vlani v januári, pričom bol umiestnený do vyšetrovacej väzby. Vlani v apríli však sudca povolil jeho prepustenie, pričom uviedol, že podozriví nie je v pozícii, v ktorej by mohol zničiť dôkazy alebo pokračovať v trestnej činnosti. Dôchodca dovtedy nemal nijaký záznam v registri trestov.