Protestujúci poľnohospodári skomplikovali dopravu v Madride

Madrid 15. februára (TASR) - Španielski poľnohospodári pokračovali vo štvrtok v protestoch a na traktoroch sa zhromaždili pred ministerstvom poľnohospodárstva v centre Madridu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Poľnohospodári zaparkovali niekoľko traktorov pred ministerstvom, ktoré sa nachádza oproti rušnej železničnej stanici Atocha, čím značne skomplikovali dopravu. Pred očakávaným stretnutím so šéfom tohto rezortu Luisom Planasom. Svojich odborárskych zástupcov prišlo podporiť asi 250 poľnohospodárov. Väčšina z nich pricestovala autobusmi z iných častí Španielska. Planas by sa mal so zástupcami odborových hnutí stretnúť ešte vo štvrtok.



Poľnohospodári zablokovali už v stredu cesty po celej krajine, najmä na juhu, kde prerušili prvú etapu cyklistických pretekov, a tiež v severovýchodnom regióne Katalánsko, kde zablokovali aj časť diaľnice AP-7 spájajúcej Španielsko a Francúzsko.



Vlna protestov zachvátila v ostatnom čase agrosektor v celej EÚ. Poľnohospodári žiadajú nižšie dane z pohonných hmôt, lepšie ceny za svoje produkty aj zmiernenie environmentálnych predpisov EÚ, ktoré podľa ich slov znižujú konkurencieschopnosť lacnejším výrobkom dovážaným zo zahraničia.



Španielske odborové hnutia plánujú na 21. februára veľké zhromaždenie pred ministerstvom poľnohospodárstva a potom aj 26. februára, kedy je plánovaná schôdzka ministrov poľnohospodárstva EÚ v Bruseli.