Katalánsky Puigdemont vystúpil pred davom priaznivcov v Barcelone

Barcelona 8. augusta (TASR) - Katalánsky separatistický líder Carles Puigdemont sa vo štvrtok po siedmich rokoch v exilu objavil pred davom priaznivcov v Barcelone. Napriek hrozbe zatknutia sa plánuje zúčastniť na hlasovaní o novom premiérovi v regionálnom parlamente, informuje TASR na základe agentúr Reuters a AFP.



Puigdemont vystúpil na pódium obklopený predstaviteľmi svojej strany Spolu za Katalánsko (Junts) pri Víťaznom oblúku neďaleko katalánskeho parlamentu.



"Prišiel som dnes, aby som vám pripomenul, že sme stále tu," prehovoril v katalánčine k tisícom jasajúcich priaznivcov. Jeho príchodu zrejme nebránila polícia, píše Reuters.



Puigdemont v stredu vyhlásil, že sa vráti späť do Španielska. Vo štvrtok sa má v Barcelone o 10.00 h zúčastniť na voľbe nového katalánskeho lídra. Ak bude Puigdemont zatknutý za svoju úlohu pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017, hlasovanie by mohlo byť zrušené.



Puigdemont stál na čele regionálnej vlády Katalánska v roku 2017, keď presadila nezákonné referendum o odtrhnutí sa od Španielska. Nasledovalo vyhlásenie krátkej nezávislosti, madridské úrady ju však zrušili. Puigdemont onedlho nato ušiel do zahraničia, aby sa vyhol trestnému stíhaniu, ale španielska justícia ho stále hľadá.



Španielsky najvyšší súd 1. júla rozhodol, že zákon o amnestii pre katalánskych separatistov, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sa na neho nevzťahuje v plnej miere.



Predpokladá sa, že novým lídrom regiónu sa stane šéf španielskych vládnucich socialistov v Katalánsku, bývalý minister zdravotníctva Salvador Illa. Získal si podporu menšej krajne ľavicovej strany a umiernenejšej separatistickej Republikánskej ľavice Katalánska (ERC). Regionálny parlament má 135 poslancov, ktorí musia nového premiéra schváliť do 26. augusta.