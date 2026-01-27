< sekcia Zahraničie
Španielsko recipročne vyhostilo nikaragujského veľvyslanca v Madride
Španielska diplomacia uviedla, že ide o recipročný krok a vyhostenie španielskych diplomatov z Nikaraguy označila za nespravodlivé.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 27. januára (TASR) - Španielsko vyhostilo veľvyslanca Nikaraguy a jedného jej ďalšieho diplomata, oznámilo v pondelok ministerstvo zahraničných vecí. Rovnaký krok urobila Nikaragua v nedeľu, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Španielska diplomacia uviedla, že ide o recipročný krok a vyhostenie španielskych diplomatov z Nikaraguy označila za nespravodlivé. „Španielsko bude naďalej pracovať na udržiavaní čo najlepších vzťahov s bratským nikaragujským ľudom,“ dodalo.
Španielsky veľvyslanec v Nikarague Sergio Farré sa funkcie ujal iba v decembri 2025 a tamojšia vláda doteraz pre jeho vyhostenie neposkytla žiadny dôvod.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté, pretože Madrid kritizuje násilné represie marxistického prezidenta Daniela Ortegu proti občianskej spoločnosti a nezávislým médiám. Španielsko preto v roku 2021 stiahlo na konzultácie svojho veľvyslanca z Nikaraguy.
Represie Ortegovho režimu voči politickej opozícii, občianskej spoločnosti, mimovládnym organizáciám vrátane charitatívnych a predstaviteľom katolíckej cirkvi zosilneli od protivládnych protestov z roku 2018.
Španielska diplomacia uviedla, že ide o recipročný krok a vyhostenie španielskych diplomatov z Nikaraguy označila za nespravodlivé. „Španielsko bude naďalej pracovať na udržiavaní čo najlepších vzťahov s bratským nikaragujským ľudom,“ dodalo.
Španielsky veľvyslanec v Nikarague Sergio Farré sa funkcie ujal iba v decembri 2025 a tamojšia vláda doteraz pre jeho vyhostenie neposkytla žiadny dôvod.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté, pretože Madrid kritizuje násilné represie marxistického prezidenta Daniela Ortegu proti občianskej spoločnosti a nezávislým médiám. Španielsko preto v roku 2021 stiahlo na konzultácie svojho veľvyslanca z Nikaraguy.
Represie Ortegovho režimu voči politickej opozícii, občianskej spoločnosti, mimovládnym organizáciám vrátane charitatívnych a predstaviteľom katolíckej cirkvi zosilneli od protivládnych protestov z roku 2018.