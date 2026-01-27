Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španielsko recipročne vyhostilo nikaragujského veľvyslanca v Madride

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Španielska diplomacia uviedla, že ide o recipročný krok a vyhostenie španielskych diplomatov z Nikaraguy označila za nespravodlivé.

Madrid 27. januára (TASR) - Španielsko vyhostilo veľvyslanca Nikaraguy a jedného jej ďalšieho diplomata, oznámilo v pondelok ministerstvo zahraničných vecí. Rovnaký krok urobila Nikaragua v nedeľu, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Španielska diplomacia uviedla, že ide o recipročný krok a vyhostenie španielskych diplomatov z Nikaraguy označila za nespravodlivé. „Španielsko bude naďalej pracovať na udržiavaní čo najlepších vzťahov s bratským nikaragujským ľudom,“ dodalo.

Španielsky veľvyslanec v Nikarague Sergio Farré sa funkcie ujal iba v decembri 2025 a tamojšia vláda doteraz pre jeho vyhostenie neposkytla žiadny dôvod.

Vzťahy medzi oboma krajinami sú dlhodobo napäté, pretože Madrid kritizuje násilné represie marxistického prezidenta Daniela Ortegu proti občianskej spoločnosti a nezávislým médiám. Španielsko preto v roku 2021 stiahlo na konzultácie svojho veľvyslanca z Nikaraguy.

Represie Ortegovho režimu voči politickej opozícii, občianskej spoločnosti, mimovládnym organizáciám vrátane charitatívnych a predstaviteľom katolíckej cirkvi zosilneli od protivládnych protestov z roku 2018.
