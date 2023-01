Španielsko rozbilo zločineckú sieť pašujúcu elektroodpad do Afriky

Madrid 3. januára (TASR) - Španielska polícia rozbila zločineckú skupinu, ktorá prepašovala vyše 5000 ton nebezpečného elektroodpadu z Kanárskych ostrovov do viacerých afrických krajín. V utorok o tom informovali úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Španielska polícia zatkla 43 ľudí podozrivých z ilegálneho prevozu 331 kontajnerov s použitou elektronikou loďami do Afriky za posledné dva roky, uviedlo ministerstvo financií.



Zločinecká sieť údajne falšovala colné dokumenty tak, aby namiesto odpadu išlo o second-handový tovar. Táto "operácia" jej vyniesla vyše 1,5 milióna eur. Väčšina odpadu smerovala do Ghany, Mauritánie, Nigérie a Senegalu.



Do Afriky smeruje vyradená a opotrebovaná elektronika z celého sveta. Označuje sa termínom e-odpad (anglicky e-waste). Tento odpad sa tam často spaľuje, aby sa z neho získali kovy ako hliník a meď, ktoré sa dajú ďalej so ziskom predať.



Elektronické prístroje môžu často obsahovať kadmium, ortuť, olovo, arzén a ďalšie jedovaté látky, ktoré pri neekologickej likvidácii poškodzujú životné prostredie a škodia ľudskému zdraviu.