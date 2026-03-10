Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Španielsko rozšíri bezplatnú zdravotnú starostlivosť

Nové opatrenie po prvýkrát uzná právo cudzincov bez legálneho pobytu v Španielsku na zdravotnú starostlivosť, uviedla ministerka pre migráciu Elma Saizová na tlačovej konferencii.

Madrid 10. marca (TASR) - Španielska vláda pod vedením premiéra Pedra Sáncheza v utorok oznámila, že rozšíri bezplatnú zdravotnú starostlivosť aj na migrantov bez dokladov. Tento krok je v rozpore s trendom v Európe, kde dochádza skôr k sprísňovaniu migračných politík, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

V januári vláda predstavila plán, ktorý by mal umožniť približne 500.000 migrantom bez dokladov získať povolenie na pobyt a prácu. Opatrenie sa má vzťahovať na cudzincov, ktorí prišli do Španielska pred 31. decembrom 2025, žijú v krajine najmenej päť mesiacov a nemajú záznam v registri trestov.

Sánchez opakovane uviedol, že prisťahovalci sú potrební na zaplnenie nedostatku pracovnej sily a na zmiernenie dôsledkov starnutia populácie, ktoré by mohlo ohroziť dôchodkový systém a ďalšie štátne programy. Pravicová opozícia však vládu kritizuje a tvrdí, že legalizácia pobytu povzbudí ďalšiu nelegálnu migráciu.

Postoj Španielska kontrastuje s tvrdšou rétorikou a snahami o deportácie, ktoré v poslednom období posilňujú v iných krajinách Európskej únie aj v Spojených štátoch.
