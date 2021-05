Španielsko ruší obmedzenia pre cestujúcich z Británie a Japonska

Madrid 21. mája (TASR) - Španielsko od pondelka oficiálne ruší platné obmedzenia pre cestujúcich z Británie a Japonska. S odvolaním sa na oznámenie španielskej vlády o tom v piatok informovala na svojej webovej stránke televízia BBC.



Vláda uviedla, že Britániu a Japonsko zaradí do zoznamu krajín, na ktorých obyvateľov sa nevzťahujú reštrikcie nepodstatného cestovania do Európskej únie. Cestujúci zo zmienených štátov nebudú pri vstupe potrebovať negatívny PCR test. Dekrét nadobudne účinnosť 24. mája.



Vláda Spojeného kráľovstva však stále dôrazne neodporúča cestovať do Španielska i do väčšiny ostatných krajín Európskej únie bez podstatných dôvodov. Britskí turisti, ktorí sa chystajú do Španielska, budú musieť po návrate absolvovať karanténu.



Britská vláda po niekoľkých mesiacoch obmedzení povolila obnovenie cezhraničného cestovania od 17. mája a do svojho "zeleného zoznamu" relatívne bezpečných destinácií dala spolu s ďalšími 11 krajinami i Portugalsko. Briti po návrate z týchto oblastí tak nemusia ísť do karantény.



Turizmus v Portugalsku a Španielsku sa počas leta do veľkej miery spolieha na príchod britských dovolenkárov, dodáva BBC.