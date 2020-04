Španielsko s uvoľňovaním opatrení začne v druhej polovici mája

Madrid 22. apríla (TASR) - Španielska vláda chce začať s postupným uvoľňovaním prísnych karanténnych opatrení zavedených na zastavenie šírenia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 v druhej polovici mája. Oznámil to v stredu španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorého citovala agentúra Reuters.



Obmedzenia sa budú zmierňovať pomaly a postupne, aby sa zaistila bezpečnosť, povedal Sánchez na zasadnutí parlamentu, kde požiada zákonodarcov, aby predĺžili núdzový stav v krajine do 9. mája.



Karanténne opatrenia, ktoré patria k najprísnejším v Európe, platia v Španielsku od 14. marca do 26. apríla.



V Európe je Španielsko po Taliansku druhou najhoršie koronavírusovou epidémiou postihnutou krajinou.