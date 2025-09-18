Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Zahraničie

Španielsko chce vyšetrovať porušovanie ľudských práv v Pásme Gazy

.
Na snímke z južného Izraela, obrnený transportér izraelskej armády sa presúva pozdĺž hranice medzi Izraelom a Pásmom Gazy v utorok 16. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Španielsko sa vlani pripojilo k žalobe, ktorá pred Medzinárodným súdnym dvorom (ICJ) obviňuje Izrael z genocídy v Gaze.

Autor TASR
Madrid 18. septembra (TASR) - Španielsko bude vyšetrovať „porušovanie ľudských práv v Pásme Gazy“, aby pomohlo Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), uviedol generálny prokurátor Álvaro García Ortiz vo štvrtok. ICC vlani vydal zatýkacie rozkazy na izraelských predstaviteľov pre údajné vojnové zločiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Kancelária generálneho prokurátora v stanovisku oznámila, že Ortiz „vydal nariadenie na vytvorenie pracovného tímu, ktorý poveril vyšetrovaním porušení medzinárodného práva v oblasti ľudských práv v Gaze“.

„Úlohou investigatívneho tímu bude „zhromažďovať dôkazy a sprístupňovať ich kompetentným úradom, čím si Španielsko splní záväzky v rámci medzinárodnej spolupráce a ľudských práv,“ uvádza v stanovisku. Je potrebné zhromaždiť všetky dôkazy o zločinoch v Gaze, ktoré sú v Španielsku dostupné, a poskytnúť ich ICC, doplnilo.

ICC vlani vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a vtedajšieho ministra obrany Joava Gallanta za údajné zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Pásme Gazy.

Španielsko sa vlani pripojilo k žalobe, ktorá pred Medzinárodným súdnym dvorom (ICJ) obviňuje Izrael z genocídy v Gaze. Oba súdy so sídlom v Haagu čelia v súvislosti s týmito prípadmi ostrej kritike zo strany Izraela a jeho spojencov, pripomína AFP.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti