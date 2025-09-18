< sekcia Zahraničie
Španielsko chce vyšetrovať porušovanie ľudských práv v Pásme Gazy
Madrid 18. septembra (TASR) - Španielsko bude vyšetrovať „porušovanie ľudských práv v Pásme Gazy“, aby pomohlo Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), uviedol generálny prokurátor Álvaro García Ortiz vo štvrtok. ICC vlani vydal zatýkacie rozkazy na izraelských predstaviteľov pre údajné vojnové zločiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kancelária generálneho prokurátora v stanovisku oznámila, že Ortiz „vydal nariadenie na vytvorenie pracovného tímu, ktorý poveril vyšetrovaním porušení medzinárodného práva v oblasti ľudských práv v Gaze“.
„Úlohou investigatívneho tímu bude „zhromažďovať dôkazy a sprístupňovať ich kompetentným úradom, čím si Španielsko splní záväzky v rámci medzinárodnej spolupráce a ľudských práv,“ uvádza v stanovisku. Je potrebné zhromaždiť všetky dôkazy o zločinoch v Gaze, ktoré sú v Španielsku dostupné, a poskytnúť ich ICC, doplnilo.
ICC vlani vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a vtedajšieho ministra obrany Joava Gallanta za údajné zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Pásme Gazy.
Španielsko sa vlani pripojilo k žalobe, ktorá pred Medzinárodným súdnym dvorom (ICJ) obviňuje Izrael z genocídy v Gaze. Oba súdy so sídlom v Haagu čelia v súvislosti s týmito prípadmi ostrej kritike zo strany Izraela a jeho spojencov, pripomína AFP.
