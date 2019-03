Španielsko sa pokúša zistiť dôvody zadržania novinára vo Venezuele

Vzhľadom na to, že krajinu už štyri dni trápia výpadky dodávok elektrickej energie, opozíciou ovládaný venezuelský parlament vyhlásil v pondelok stav núdze.

Caracas 12. marca (TASR) - Španielske ministerstvo zahraničných vecí v utorok uviedlo, že sa pokúša zistiť, prečo vo Venezuele zadržali novinára so španielskym aj venezuelským občianstvom.



Nemenovaný hovorca rezortu podľa agentúry AP povedal, že s rodinou zadržaného žurnalistu a aktivistu Luisa Carlosa Díaza je v kontakte španielske veľvyslanectvo v Caracase.



Venezuelský odborový zväz združujúci pracovníkov médií (SNTP) na svojom účte na Twitteri napísal, že Díaz zmizol v pondelok popoludní. Neskôr spresnil, že do domu novinára v noci vtrhla jednotka obávanej venezuelskej tajnej služby Sebin a vzala odtiaľ počítače, mobilné telefóny či hotovosť.



Díazova manželka Naky Soto povedala, že agenti sa do ich domu vlámali.



Podľa španielskeho denníka El País 34-ročného novinára, ktorého zadržanie prišlo po jeho niekoľkodňovom prenasledovaní, vláda venezuelského prezidenta Nicolása Madura označila za iniciátora údajnej elektronickej sabotáže v krajine.



V pondelok večer Maduro oznámil, že v súvislosti s útokom, ktorý viedol vo Venezuele k masívnemu výpadku prúdu, zatkli dvoch ľudí.



