Španielsko sa pripravuje na mrazy, do zasypaných zón vysiela konvoje

Madrid 10. januára (TASR) - Španielska vláda v nedeľu nariadila vyslanie konvojov s vakcínami proti chorobe COVID-19 a so zásobami potravín do oblastí, ktoré od sveta odrezala snehová víchrica Filomena. Tá do stredného Španielsku priniesla najsilnejšie sneženie za posledné desaťročia a vyžiadal si životy štyroch ľudí. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.



Okrem Madridu sú oblasťami, ktoré boli touto víchricou najviac zasiahnuté, aj Aragónsko, oblasť Valencie, Kastília-La Mancha a Katalánsko.



Na Španielsko nezvyčajne chladné počasie s výdatným snežením by malo potrvať najmenej do štvrtka.



Sneh doteraz prerušil dopravu na 20.000 kilometroch 650 ciest. Pohotovostná služba a najmä snehové pluhy armády vyslobodili 2500 motoristov, ktorí od piatku uviazli na cestách.



Armáda bola povolaná pomôcť v madridskom regióne pri odpratávaní snehu z letiskových dráh a spred vjazdov do nemocníc, ktoré sú v súčasnosti kvôli zdravotnej kríze veľmi vyťažené.



Agentúra Reuters v tejto súvislosti informovala, že 36-ročná žena v sobotu porodila v sanitke, keď ju zdravotníci nedokázali dopraviť včas do jednej z nemocníc v Madride.



Radnica v Madride považuje situáciu v meste za mimoriadne vážnu, preto vyzvala obyvateľov mesta, aby neopúšťali svoje domovy.



Primátor mesta José Luis Martinez-Almeida v rozhovore pre televíziu La Sexta uviedol, že cieľom vedenia mesta je "využiť každú minútu a odpratať aspoň z dôležitých dopravných uzlov čo najviac snehu ešte pred tým, ako sa po poklese teplôt zmení na ľad". Na väčšine územia Španielska sa až do štvrtka očakávajú desaťstupňové mrazy, podotkol Reuters.



V španielskej metropole, ktorá takúto snehovú nádielku nezažila od roku 1971, teraz možno na ulici stretnúť lyžiarov na bežkách, objavil sa dokonca aj záprah ťahaný psami. V centre Madridu sa konala aj megaguľovačka, ktorú však predčasne ukončila polícia.



Školy v oblasti Madridu zostanú v pondelok aj v utorok zavreté. V meste nefunguje autobusová verejná doprava. Medzinárodné letisko v nedeľu neprijíma ani nevypravuje lietadlá.



Španielsky kráľovský pár vyjadril sústrasť rodinám obetí nepriaznivého počasia a vyzvali obyvateľstvo na čo najväčšiu opatrnosť vzhľadom na riziko, ktoré momentálne predstavujú ľad a sneh.