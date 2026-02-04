< sekcia Zahraničie
Španielsko sa pripravuje na rozsiahle dažde, hrozia aj povodne
V Španielsku zaznamenali v januári 119,3 milimetrov zrážok, čo o 85 percent prekračuje priemerné hodnoty za roky 1992-2020.
Autor TASR
Madrid 4. februára (TASR) - Viac ako 3000 obyvateľov južného Španielska stredu evakuovali v dôsledku silných dažďov. V regióne Andalúzia zaznamenali v stredu už 150 incidentov v súvislosti s dažďom, k žiadnym výrazným škodám však zatiaľ nedošlo. Upozornili na to agentúry Reuters a AFP, píše TASR.
Španielska meteorologická agentúra AEMET vydala pre prívalové dažde najvyšší stupeň pohotovosti pre časti Andalúzie a varovala pred hrozbou povodní a zosuvov pôdy. Odporúča tiež necestovať, ak to nie je nevyhnutné.
Do regiónu dorazilo „mimoriadne množstvo dažďa, pôda je veľmi nasýtená vodou a v korytách riek tečie veľa vody“ z nedávnych zrážok, povedal hovorca AEMET Ruben del Campo. Podľa agentúry doterajší dážď v niektorých častiach zodpovedá celoročnému úhrnu zrážok.
Andalúzske záchranné služby potvrdili, že v utorok z oblastí ohrozených povodňami preventívne evakuovali viac ako 3000 obyvateľov. Na pomoc boli nasadené stovky vojakov aj vrtuľníky a lietadlá. S výnimkou provincie Almería sa prerušilo aj vyučovanie.
Štátna železničná spoločnosť Renfe v stredu oznámila zrušenie takmer všetkých prímestských, regionálnych a diaľkových spojov Andalúzii. Náhradné autobusové spojenie nie je pre nezjazdnosť ciest, z ktorých viaceré zostávajú uzavreté.
V Španielsku zaznamenali v januári 119,3 milimetrov zrážok, čo o 85 percent prekračuje priemerné hodnoty za roky 1992-2020. Podľa ministerstva životného prostredia bol minulý mesiac druhým najdaždivejším januárom v 21. storočí.
