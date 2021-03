Španielsko sa snaží umožniť návrat 3000 turistov uviaznutých v Maroku

Madrid 31. marca (TASR) - Španielska vláda v stredu oznámila, že sa usiluje umožniť návrat približne 3000 španielskych turistov, ktorí uviazli v Maroku. Táto africká krajina z dôvodu pandémie zastavila lety do Španielska. Informovala o tom agentúra AFP.



Maroko od polnoci z pondelka na utorok (30. marca) zrušilo všetky lety do Španielska a Francúzska s cieľom zastaviť šírenie pandémie ochorenia COVID-19.



"Toto je ďalší príklad toho, že v tomto období musíme byť pri našich cestách nesmierne zodpovední," povedala španielska ministerka zahraničných vecí Arancha Gonzálezová Layová.



Zároveň občanom pripomenula, že vo chvíľach "neistoty" v spojitosti s hranicami i podmienkami vstupu do ďalších krajín je najlepšie vyhnúť sa cestovaniu.



Španielska vláda podľa ministerky hľadá spôsoby, ako Španielov, ktorých zrušenie letov zastihlo, dostať domov. Bližšie informácie však neposkytla.



Maroko je jedna z najpopulárnejších turistických destinácií v Afrike, ktorú v roku 2019 navštívilo 13 miliónov zahraničných turistov, píše AFP s odvolaním sa na Svetovú organizáciu cestovného ruchu (UNWTO).