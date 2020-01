Sánchez a Torra sa dohodli na spoločnom stretnutí, termín neuviedli

Madrid 9. januára (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez a šéf katalánskej samosprávy Quim Torra sa vo štvrtok v spoločnom telefonáte dohodli, že sa čoskoro osobne stretnú. Informoval o tom na svojom webe denník El País.



Ako uviedla španielska vláda, rozhovor sa uskutočnil v "priateľskom duchu". Dátum osobného stretnutia, ako aj jeho miesto konania, ešte neboli stanovené. Uskutoční sa však zrejme až po oficiálnom vytvorení novej španielskej vlády.



Staronový premiér Sánchez, ktorý sa v stredu opätovne ujal úradu, v telefonáte s Torrom uviedol, že chce obnoviť dialóg a pokúsiť sa vyriešiť politický konflikt v Katalánsku.



Kandidatúru Sáncheza na post predsedu vlády schválil španielsky parlament 7. januára. Išlo o tesné hlasovanie, keďže Sánchez pri hlasovaní získal len o dva hlasy viac ako nutné minimum.



Toto hlasovanie o dôvere bolo možné na základe pozície poslancov za Republikánsku ľavicu Katalánska (ERC), ktorá spolu so stranou Spoločne za Katalánsko (JxCat), vedenou Carlesom Puigdemontom a Quimom Torrom, tvoria v Katalánsku vládnu koalíciu.



Pozícia 13 poslancov ERC v krajne roztrieštenom španielskom parlamente, kde po voľbách zasadajú zástupcovia viac ako 20 politických strán, bola pre potvrdenie Sáncheza vo funkcii predsedu vlády rozhodujúca. Dohodu o tejto podpore dosiahli ERC a Španielska socialistická a robotnícka strana (PSOE) minulý týždeň.



V rámci tejto dohody PSOE prisľúbila začať rokovania o katalánskej kríze, a to na úrovni vlád. Tieto rozhovory by sa mali začať po sformovaní novej španielskej vlády a ich výsledky majú byť predmetom hlasovania voličov v Katalánsku.



Výmenou za tieto ústupky poslanci za ERC súhlasili, že nebudú blokovať Sánchezovu kandidatúru.



Realizáciu tejto dohody však v predvečer rozpravy o Sánchezovi v španielskom parlamente ohrozilo rozhodnutie španielskej ústrednej volebnej komisie (ÚVK) z 3. januára, ktorým zbavila Torru poslaneckého mandátu. To mohlo mať za následok aj jeho odvolanie z funkcie najvyššieho predstaviteľa autonómneho Katalánska.



Vedenie PSOE v obave o výsledok hlasovania o Sánchezovi však rozhodnutie ÚVK spochybnilo a lídri ERC sa zasa dohodli, že nebudú meniť svoju pozíciu pri hlasovaní o Sánchezovi.



Katalánsky parlament následne 5. januára schválil uznesenie, v ktorom potvrdil právomoci Torru ako poslanca i ako šéfa vlády autonómneho regiónu a odsúdil aj uznesenie španielskej ÚVK, ktoré označil za "štátny prevrat".