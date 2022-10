Sánchez diskutoval so Scholzom o energetickej kríze

Madrid 6. októbra (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu diskutoval s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v španielskom meste La Coruňa o energetickej kríze, ktorú spôsobila vojna na Ukrajine. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Sánchez na rokovaní uviedol, že "súcití" s Nemeckom pre jeho naliehavú potrebu nájsť alternatívy k rope a zemnému plynu z Ruska. Podľa jeho slov by EÚ mala v tejto oblasti nájsť spoločné riešenia.



"Dôsledky vojny na Ukrajine sa dotýkajú nás všetkých, no jednoznačne väčší dopad majú na krajiny s vyššou závislosťou od ruských fosílnych palív... takže máme pochopenie pre situáciu, v ktorej je Nemecko," povedal španielsky premiér. Dodal, že "Nemecko je vedúcou európskou ekonomikou, takže je v záujme Španielska, aby sa mu darilo".



Scholz zopakoval, že podporuje iniciatívu Madridu na vybudovanie ďalšieho väčšieho plynovodu s Francúzskom, ktorý by mohol pumpovať zemný plyn a potenciálne aj zelený vodík na sever do zvyšku Európy. Tento nápad však nezískal žiadnu podporu od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Nemecký kancelár uviedol, že so Sánchezom nehovoril o Nemeckom navrhovanom systéme protivzdušnej obrany pre Európu, ako to očakávali niektoré španielske médiá.



Išlo už o 25. kolo takýchto nemecko-španielskych medzivládnych konzultácii, uviedla na svojej oficiálnej webovej stránke nemecká vláda. Rokovania sa mali pôvodne konať počas dvoch dní (5. a 6. októbra), boli však skrátené z dôvodu neformálneho summitu EÚ v Prahe, ktorý sa začína vo štvrtok.