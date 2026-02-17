< sekcia Zahraničie
Španielsko schválilo pomoc 7 miliárd pre regióny zničené počasím
Autor TASR
Madrid 17. februára (TASR) - Španielska vláda v utorok schválila finančnú pomoc v hodnote približne sedem miliárd eur pre ľudí zasiahnutých následkami nepriaznivého počasia v regiónoch Extremadura a Andalúzia. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
Pyrenejský polostrov v uplynulých týždňoch zasiahli viaceré tlakové níže spojené so silným vetrom a intenzívnymi lejakmi, ktoré spôsobili rozsiahle záplavy. Zanechali po sebe rozsiahle škody na infraštruktúre či úrode a úrady museli evakuovať tisíce ľudí.
„(Finančná) pomoc bude slúžiť ako kompenzácia pre viac ako 12.400 ľudí evakuovaných v dôsledku týchto udalostí a zmierni dosah silných dažďov a povodní na obytné budovy, podniky, poľnohospodársky a rybársky sektor,“ povedala novinárom ministerka financií María Jesús Monterová. Ministerka zároveň nevylúčila ďalšiu pomoc, ak na základe odborných správ odhalia ďalšie škody.
Búrky poškodili najmenej 14.000 hektárov úrody, vrátane bobuľového ovocia, citrusov a olív, informoval minulý týždeň minister poľnohospodárstva Luis Planas pre štátnu televíziu TVE.
Španielska meteorologická agentúra (AEMET) už od októbra zaznamenala v krajine o 38 percent viac zrážok ako je priemer.
V Portugalsku zase vláda pôvodne odhadla náklady na odstraňovanie škôd na viac ako 4 miliardy eur. Na pomoc pri obnove krajiny, ktorú rovnako tak pred tromi týždňami ničila tlaková níž, zatiaľ vyčlenila 2,5 miliardy eur vo forme pôžičiek a stimulov.
Vedci pripisujú rastúcu frekvenciu a intenzitu extrémnych poveternostných javov klimatickej zmene spojenej s rastúcimi emisiami skleníkových plynov.
