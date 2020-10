Španielsko schválilo predĺženie núdzového stavu o šesť mesiacov

Madrid 29. októbra (TASR) - Španielsky parlament schválil vo štvrtok predĺženie núdzového stavu o šesť mesiacov s cieľom zastaviť pandémiu nového koronavírusu, informovala agentúra AFP.



Španielsky premiér Pedro Sánchez v nedeľu 25. októbra vyhlásil na dva týždne celonárodný núdzový stav s cieľom zastaviť pandémiu. Avizoval, že požiada parlament, aby núdzový stav predĺžil do mája 2021. Vláda podľa jeho slov využije núdzový stav na zavedenie celoštátneho zákazu vychádzania od 23.00 h do 6.00 h - s výnimkou Kanárskych ostrovov.



Sánchez uviedol, že 19 regionálnych lídrov Španielska bude mať oprávnenie stanoviť rôzne hodiny zákazu vychádzania, pokiaľ budú prísnejšie, ako aj uzavrieť regionálne hranice pre cestovanie a obmedziť zhromaždenia na šesť ľudí, ktorí nežijú spolu.



"Realita je taká, že Európa a Španielsko sú ponorené do druhej vlny pandémie," uviedol Sánchez po stretnutí svojho kabinetu.



V Španielsku v období od 14. marca do 21. júna platil núdzový stav, ktorý ústrednej vláde v Madride umožnil zaviesť na celom území prísne opatrenia. Po skončení núdzového stavu sa právomoci vrátili vládam v jednotlivých autonómnych spoločenstvách.