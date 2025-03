Španielsko schválilo reformu prerozdeľovania maloletých migrantov

Madrid 18. marca (TASR) - Španielska vláda v utorok schválila plán na prerozdelenie stoviek maloletých migrantov, ktorí bez sprievodu dospelej osoby dorazili na Kanárske ostrovy, kde sú však miestne centrá na prijímanie migrantov preplnené.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá ozrejmila, že centrálna vláda v Madride sa stará o prijímanie dospelých migrantov. Maloletí migranti bez sprievodu patria do kompetencie regiónov. Schválená reforma teraz regiónom, kde sú prijímacie kapacity preťažené, umožní aktivovať mechanizmus, ktorým sa časť maloletých migrantov presunie do iných oblastí Španielska, píše TASR.



Kanárske ostrovy - súostrovie v Atlantickom oceáne - každoročne prijme desaťtisíce ľudí, ktorí sa na nebezpečnú cestu zo západnej Afriky vydávajú v nádeji, že sa dostanú do Európskej únie. Úrady na ostrovoch čoraz dôraznejšie upozorňujú na neudržateľný tlak na svoje zdroje a sťažujú sa na nedostatok solidarity zo strany zvyšku Španielska.



Podľa AFP je na Kanárskych ostrovoch momentálne viac ako 5000 maloletých bez sprievodu. Úrady však majú kapacitu pomôcť len 900 z nich, čo znamená, že do iných regiónov bude presunutých viac ako 4000 osôb. Vláda tento rok vyčlení ako pomoc regiónom pri realizácii presunov migrantov asi 100 miliónov eur.



Snahy o rozdelenie maloletých migrantov bez sprievodu dlho viazli pre nezhody medzi menšinovou vládou vedenou socialistami a opozičnou konzervatívnou Ľudovou stranou, ktorá má kontrolu nad mnohými regiónmi.



Vláda si však zabezpečila podporu katalánskej separatistickej strany Spoločne pre Katalánsko (Junts per Catalunya - JxCAT), ktorej podpora je nevyhnutná na to, aby táto reforma prešla parlamentom.



Kanárske ostrovy sa stali cieľom migrantov po tom, ako sa sprísnilo hliadkovanie pobrežnej stráže v Stredozemnom mori. Počet migrantov prichádzajúcich na toto súostrovie sa v roku 2024 prudko zvýšil, ale tento rok - podľa údajov k 15. marcu - ich je o štvrtinu menej ako v rovnakom období minulého roka. Krajinami, odkiaľ pochádza najviac migrantov, sú Mali, Senegal a Maroko.