Španielsko schválilo zákon o ochrane domácich zvierat

Madrid 16. marca (TASR) - Dolná komora španielskeho parlamentu schválila vo štvrtok rozsiahle zmeny v ochrane domácich zvierat. Po novom budú ako "cítiace bytosti" lepšie právne chránené pred zanedbávaním, opustením či týraním. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa zákona o "ochrane práv a blaha zvierat" sa sprísnia tresty za týranie zvierat, aby sa lepšie chránilo asi 26 miliónov domácich zvierat v Španielsku, prevažne psov a mačiek.



Podľa novoprijatého zákona nesmú psy zostať v domácnosti samy viac ako jeden deň a mačky najviac tri dni. Takisto musia mať vhodné podmienky a chránené pred chladom a horúčavou. Nevyhnutné je poskytnúť im v prípade potreby veterinárnu starostlivosť. Majitelia domácich zvierat musia tiež uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu za svoje zvieratá.



Za porušenia zákona bude hroziť pokuta do 200.000 eur a dokonca väzenie. Zneužívané domáce zvieratá budú majiteľom odobrané a umiestnené do útulku. Usmrtenie zvieraťa bude povolené len pri ohrození verejného zdravia alebo ak bude odporučené a vykonané veterinárom.



Zákon sa nebude vzťahovať na hospodárske zvieratá. Výnimka bude platiť pre poľovnícke psy, ktoré po protestoch poľovníckych zväzov boli vyňaté z účinnosti zákona. Ochrana nebude platiť ani pre policajné, vodiace či pastierske psy. Ďalšia výnimka sa vzťahuje pre zákaz nasadzovať zvieratá do zápasov - týkať sa bude býčích zápasov.