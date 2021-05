Separatistické strany v Katalánsku sa dohodli na vytvorení vlády

Barcelona 17. mája (TASR) - Dve hlavné katalánske politické strany, ktoré podporujú nezávislosť tohto regiónu od zvyšku Španielska, v pondelok - viac ako dva mesiace po regionálnych voľbách - oznámili dohodu o vytvorení novej koaličnej vlády. Informovala o tom agentúra AFP.



Republikánska ľavica Katalánska (ERC) a blok Spoločne pre Katalánsko (Junts per Catalunya - JxCAT) v spoločnom vyhlásení uviedli, že dosiahli zásadnú dohodu o vytvorení novej koalície, čím zabránia novým voľbám. Ďalšie podrobnosti neuviedli.



Líder ERC Pere Aragones by teraz mal mať dostatok hlasov na to, aby ho zvolili za budúceho predsedu vlády tohto bohatého regiónu. Aragones sa neúspešne pokúsil zostaviť vládu už v marci.



ERC, JxCAT a Kandidátka ľudovej jednoty (CUP) podporujú nezávislosť Katalánska a vo februárových parlamentných voľbách posilnili svoju väčšinu v 135-člennom regionálnom parlamente ziskom 74 kresiel. JxCAT však nesúhlasí s postojom, ktorý ERC zastáva voči španielskej ústrednej vláde od nevydareného pokusu o vyhlásenie nezávislosti v roku 2017, píše AFP.



ERC menšinovej vláde španielskeho premiéra Petra Sáncheza poskytuje podporu potrebnú na schválenie zákonov v španielskom parlamente. JxCAT si chce voči vláde v Madride udržať viac konfrontačný postoj.



Ak katalánsky parlament nezvolí nového lídra tohto autonómneho regiónu do 26. mája, budú vyhlásené nové voľby.