Španielsko si 31. januára uctí pamiatku obetí tragickej zrážky vlakov
K havárii došlo neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy do Madridu.
Autor TASR
Madrid 21. januára (TASR) - Španielsko usporiada celoštátnu spomienku na obete nedeľňajšej zrážky dvoch vysokorýchlostných vlakov, pri ktorej zahynulo najmenej 43 ľudí, uviedol v stredu predstaviteľ regionálnej vlády. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
Spomienkové podujatie sa uskutoční 31. januára v meste Huelva na juhu krajiny, ktoré bolo cieľovou stanicou jedného z vykoľajených vlakov, napísal na platforme X šéf vlády Andalúzie Juan Manuel Moreno Bonilla.
K havárii došlo neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy do Madridu. Narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe na protiľahlej koľaji, ktorý sa tiež vykoľajil. V oboch vlakových súpravách bolo vyše 500 ľudí.
Odborníci tvrdia, že príčinou vykoľajenia, ktoré viedlo k jednému z najsmrteľnejších železničných nešťastí v Európe, mohol byť poškodený spoj na koľajniciach. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlask v utorok vylúčil možnosť, že išlo o sabotáž.
