Španielsko si pripomenulo 40. výročie vstupu do NATO

Madrid 31. mája (TASR) - Španielsko si v pondelok pripomenulo 40. výročie svojho vstupu do Severoatlantickej aliancie (NATO). Kráľ Filip VI. pri tejto príležitosti potvrdil záväzok svojej krajiny podporovať východ Európy. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka El País.



Filip VI. potvrdil záväzok svojej krajiny podporovať východnú časť Európy, ktorá čelí hrozbe v spojitosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Panovník však Alianciu požiadal, aby nezanedbávala ani hrozby, ktoré predstavuje narastajúca nestabilita a vzostup džihádismu v južnej časti NATO.



"Dnes si pripomíname špeciálny dátum: 40 rokov od vstupu Španielska do NATO," napísal na Twitteri španielsky premiér Pedro Sánchez. Členstvo v tejto aliancii je podľa premiéra pre Španielsko dôležité. "Spojenci si vybrali správnu stranu dejín, brániť mier a podporovať spravodlivejší, prosperujúcejší a bezpečnejší svet," napísal na Twitteri Sánchez.



Takisto pripomenul, že o niekoľko týždňov sa v Madride uskutoční summit NATO, na ktorom sa určí stratégia organizácie na najbližšie desaťročie.



Na pondelkových oslavách 40. výročia vstupu Španielska do NATO sa v Madride zúčastnil aj generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg.



"Na summite v Madride zmapujeme cestu vpred pre ďalšie desaťročie, nastavíme naše odstrašujúce prostriedky a obranu pre nebezpečnejší svet. Pripoja sa k nám Fínsko a Švédsko, ktoré podali historické žiadosti o vstup do našej Aliancie. Summit v Madride je dôležitou príležitosťou na opätovné potvrdenie hodnôt NATO," uviedol Stoltenberg.